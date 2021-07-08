حسام حسن يكشف موقفه من مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز

قال حسام حسن، مهاجم سموحة المعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي، إنه حين كان لاعبًا في صفوف الفريق السكندري كان يُركز على تسجيل الأهداف ليتواجد بصفوف المنتخب، مشيرًا إلى أنه يُسير بصورة جيدة مع فريقه الجديد.

وقال حسام حسن في مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كانت رغبتي الخروج من سموحة على سبيل الإعارة وخوض طموح جديد وأجواء أخرى أستعد من خلالها لمنتخب مصر، هذه الخطوة درستها بشكل جيد".

وسأل مهيب عبد الهادي مقدم البرنامج حسام حسن: هل تفضل بذلك الأهلي والزمالك عن الانتقال لبيراميدز؛ فجاء رد اللاعب:"لا.. الأمر بعيد عن بيراميدز، أتحدث فقط عن الأهلي والزمالك".

موقف حسام حسن من القطبين

وأضاف: "الانتقال إلى أحد القطبين الأهلي والزمالك لا يضمن لك المشاركة أساسيًا، لأنك تصبح وسط مجموعة لاعبين أقوياء جدًا، وتلك الخطوة يجب دراستها جيدًا".

وتابع: "في الفترة الحالية تركيزي منصب مع أهلي طرابلس فقط، والعروض تكون من خلال سموحة، خاصة وأن النادي لا يُمانع في أي شىء، وما يقرره سأوافق عليه".

واختتم: "أفضل اللعب تحت الضغوطات، لأنها هي التي تخلق اللاعب القوي، الأهلي والزمالك أكبر ناديين في إفريقيا، وبيراميدز نادٍ كبير أيضًا".