مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام مباريات اليوم الخميس 8 - 7 - 2021 من العيار الثقيل في الدوري المصري الممتاز لعل أبرزها مواجهة الأهلي والمقاولون العرب في اطار الجولة الـ26 من الدوري المصري، على استاد بتروسبروت.

موعد مباراة بيراميدز و الانتاج الحربي في الدوري المصري والقنوات الناقلة



بيراميدز × الانتاج الحربي – الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على on time sports.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة



المقاولون العرب × الأهلي – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على on time sports.



الدوري المغربي



المغرب التطواني vs الفتح الرباطي - 6 مساء

الدفاع الجديدي vs الجيش الملكي - 8:15 مساء

اتحاد طنجة vs نهضة بركان - 10:30 مساء