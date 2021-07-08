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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبرز اهتمامات الساحات الدولية والإقليمية خلال الساعات الأخيرة

نشرة أخبار العالم: انفجار بسفينة قبالة ميناء جبل علي في دبي.. أديس أبابا تحرض دول أعالي حوض النيل ضد القاهرة والخرطوم والسيسي يؤكد: توجهنا لـ مجلس الأمن بعد تعنت إثيوبيا في ملف سد النهضة

صدى البلد

شهدت الساحة العالمية والدولية على مدار الساعات الماضية، عددًا من الموضوعات المهمة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

أحمد موسي يعلن إنفجار حاوية على متن إحدى السفن بـ دبي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك خبر عاجل يفيد بإنفجار حاوية على متن إحدي السفن بميناء جبل على، فى دبي.

دبي: الحريق تحت السيطرة ولا توجود أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي
قال قائد شرطة دبي عبد الله المري إن السفينة التي اندلع بها الحريق بميناء جبل علي كانت تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

الإمارات.. شرطة دبي تكشف جنسية السفينة التي انفجرت قبالة ميناء جبل علي
قالت مديرة مكتب حكومة دبي الإعلامي منى العمري، إن السفينة التي انفجرت قبالة ميناء جبل علي جنسيتها من جزر القمر.

العراق.. بيان عاجل من الجيش بشأن استهدف سفارة أمريكا في بغداد
قالت خلية الإعلام الأمني في العراق في بيان عاجل، إن مجموعة خارجة عن القانون استهدفت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

أول زعيم عربي يلتقي جو بايدن في البيت الأبيض
كشف الديوان الملكي الأردني، عن قيام الملك عبدالله الثاني، بزيارة رسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، في 19 يوليو الجاري. 

خالد عكاشة: مصر تبذل مجهودات دبلوماسية في معركة سد النهضة الشرسة

شكري يستعرض مع المندوبة الدائمة لسانت فينسينت بمجلس الأمن موقف مصر من سد النهضة

تنسيق مستمر بين مصر والسودان قبل ساعات من الجلسة الحاسمة لمجلس الأمن حول سد النهضة.. صور

تعرف على أبرز بنود المشروع التونسي المقدم لمجلس الأمن بخصوص سد النهضة


الحرس الثوري الإيراني يكشف عن سلاحه الجديد
أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، عن سلاح جديد ، وذلك ضمن مراسم تسلم أسلحة بحضور قائد الحرس، اللواء حسين سلامي، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم.

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن جلسة مجلس الأمن عن سد النهضة.. غدًا
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك جلسة مهمة لـ مجلس الأمن، غدًا بشأن قرارات إثيوبيا الأخيرة، وأكد موسى أنه لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار الذي قدم من تونس.

إثيوبيا تحرض دول أعالي حوض النيل على تكوين جبهة ضد مصر والسودان
حرضت إثيوبيا دول أعالي حوض النيل إلى تشكيل جبهة ضد التحركات المصرية والسودانية في مجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة.

السيسي: توجهنا لـ مجلس الأمن بعد التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

السودان يستبق جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة بمباحثات مع الدول الأعضاء
عقدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، 4 لقاءات في العاصمة الأمريكية نيويورك قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن المقررة غدًا الخميس، لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

64 مليار دولار.. حمدوك يتعهد باسترداد أموال السودان المهربة

وزيرة الصحة: إطلاق حملات للتطعيم ضد شلل الأطفال في السودان

الصحة: نقل منظومة إدارة إمداد الأكسجين الطبي إلى السودان.. نواب: ترجمة لعمق علاقات البلدين.. وخطوة بناءة لحلحلة أزمة سد النهضة.. والسودانيون يمرون بمرحلة فارقة.. ونقل خبرات المصريين حتمي

السودان: نثمن الموقف العربي الداعم للخرطوم والقاهرة في أزمة سد النهضة

اسوشيتدبرس تجري حوارا مع وزير الخارجية.. شكري: مصر لن تدخر جهدا في حماية أمنها القومي وحقوقها المائية
‏‫أجرت وكالة أسوشيتد برس‬ الامريكية حوارًا صحفيًا مع ‫سامح شكري‬ وزير الخارجية في نيويورك ودار النقاش حول استعراض موقف مصر من ‫سد النهضة‬ واستعدادت الساعات الأخيرة قبل عقد مجلس الأمن جلسته بشأن نظر القضية.

توتر وارتباك.. إثيوبيون يتحركون ضد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة
يخطط مغتربون إثيوبيون في الولايات المتحدة لتنظيم مظاهرة في مدينة نيويورك لمعارضة اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سد النهضة المقرر عقده الخميس.

فريق التفاوض المصري: إثيوبيا نفذت إجراءات هندسية خطيرة في سد النهضة
نقلت قناة "العربية" عن فريق التفاوض المصري في أزمة سد النهضة الإثيوبية قوله إن إثيوبيا نفذت إجراءات خطيرة في بناء السد.

دعم كامل لاشقائنا..وزيرة الصحة: نقل منظومة إدارة إمداد الأكسجين الطبي للسودان
استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، وزير الصحة بدولة السودان الدكتور عمر النجيب، بديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون المشترك في إطار عمق وترابط العلاقات بين مصر والسودان ومد جسور التعاون بين البلدين الشقيقين.

الحزب الجمهوري الأمريكي ينفي اختراق قراصنة روس أنظمته الإلكترونية
نفى الحزب الجمهوري الأمريكي والسفارة الروسية لدى الولايات المتحدة صحة تقارير إعلامية حول اختراق قراصنة تابعين للحكومة الروسية أنظمة حواسيب اللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري.

وزير الخارجية الأمريكي يجدد التزام بلاده بمساندة شعب هايتي وحكومته

هايتي.. الشرطة تقتل 4 مرتزقة وتعتقل 2 آخرين بعد اغتيالهم رئيس البلاد

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اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس
أفادت قناة "فرانس 24" بأن رئيس هايتي جوفينيل مويس اغتيل الأربعاء، ولم تتضح تفاصيل بعد حول من يقف وراء اغتياله.
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أعلنت شرطة هايتي اليوم الخميس، مقتل 4 مرتزقة واعتقال 2 آخرين بعد تورطهم في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.
بريطانيا تقدم الدعم لعدة دول في الكشف وتتبع متحورات فيروس كورونا
أعلنت بريطانيا، الأربعاء، عزمها تقديم الدعم الرامي لدراسة التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد للحد من إصابات "كوفيد 19"، من بينها البرازيل وباكستان وكينيا ونيجيريا، وذلك بهدف المساعدة في الكشف وتتبع متحورات الفيروس الجديدة.
قاطرة بـ5 ملايين دولار هدية..ربيع: حصلنا على حقوقنا كاملة من السفينة الجانحة
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن المفاوضات بشأن السفينة الجانية بالقناة استمرت لـ 3 أشهر، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، من اول يوم لـ جنوح السفينة كان يتابع ويسعى للوصول الى حل يرضي الجميع.

 

 

 

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