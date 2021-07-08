موجز السوشيال ميديا.. هالة صدقي تشارك كواليس تلقي سميرة سعيد لقاح كورونا.. صابرين تشارك متابعيها أول بث مباشر لها

أخبار الرياضة .. نجم الزمالك : سأحلق شعري على الهواء حال فوز الأهلي بالدوري .. تاريج مواجهات إنجلترا وإيطاليا في اليورو .. كواليس عقد جنش الجديد مع الزمالك .. موقف نجم سموحة من مفاوضات القطب