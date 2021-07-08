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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. نجم الزمالك : سأحلق شعري على الهواء حال فوز الأهلي بالدوري .. تاريج مواجهات إنجلترا وإيطاليا في اليورو .. كواليس عقد جنش الجديد مع الزمالك .. موقف نجم سموحة من مفاوضات القطب

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.

قبل نهائي 2020.. تاريج مواجهات إنجلترا وإيطاليا فى اليورو


واصل منتخب إنجلترا حلمه بالتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه المثير 2 / 1 على منتخب الدنمارك في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

 

على خطى ميدو.. نجم الزمالك السابق : سأحلق شعري على الهواء حال فوز الأهلي بالدوري


قال نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق طارق السيد، إنه لن يساند النادي الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز، مشيرًا إلى أنه لا يدعم إلا الفارس الأبيض.

 

حسام حسن يكشف موقفه من مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز


قال حسام حسن،  مهاجم سموحة المعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي،  إنه حين كان لاعبًا في صفوف الفريق السكندري كان يُركز على تسجيل الأهداف ليتواجد بصفوف المنتخب، مشيرًا إلى أنه يُسير بصورة جيدة مع فريقه الجديد.

 

جنش يكشف كواليس توقيع عقده الجديد مع الزمالك
 

قال محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك إنه وقع على عقود جديدة مع الزمالك، وأوضح أن ما يحدث مع أحمد نادر السيد مُبالغ فيه.

 

أول تعليق من ساوثجيت مدرب إنجلترا عقب التأهل إلى نهائي يورو 2020

علق جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بتصريحات على تأهل منتخب بلاده إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 مساء أمس أمام منتخب الدنمارك.

 

شمايكل منفعلا: ضربة جزاء إنجلترا أمام الدنمارك فضيحة تحكيمية


قال بيتر شمايكل، أسطورة وحارس مرمى منتخب الدنمارك الأول لكرة القدم السابق، إن الحكم ارتكب خطأ فادحًا في مباراة إنجلترا والدنمارك بنصف نهائي يورو 2020، باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للإنجليز.

هاري كين: سنرى ما سيحدث بنهائي اليورو.. كلنا ثقة في تحقيق نتيجة مرضية


قال هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي، إن فريق منتخب بلاده لكرة القدم قد تعلموا مما حدث معهم في نصف نهائي كأس العالم 2018، بعد الخسارة من المنتخب الكرواتي وتوديعهم للبطولة.

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أخبار الرياضة .. نجم الزمالك : سأحلق شعري على الهواء حال فوز الأهلي بالدوري .. تاريج مواجهات إنجلترا وإيطاليا في اليورو .. كواليس عقد جنش الجديد مع الزمالك .. موقف نجم سموحة من مفاوضات القطب

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