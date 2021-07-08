السيسي: توجهنا لـ مجلس الأمن بسبب تعنت إثيوبيا في ملف سد النهضة.. انفجار في سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي في دبي واغتيال رئيس هايتي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

اتفاق تسوية ينهي الأزمة وإيفر جيفن تغادر قناة السويس

اغتيال رئيس هايتي.. رئيس الوزراء المؤقت يعلن الطوارئ ويؤكد أن البلاد تحت السيطرة

الصحة العالمية تحذر من رفع قيود كورونا قبل الأوان

الجزائر تعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة للبلاد

خلية الإعلام الأمني في العراق: مجموعة خارجة عن القانون استهدفت المنطقة الخضراء

لافروف: الولايات المتحدة بسحبها لقواتها من أفغانستان اعترفت فعليا بهزيمتها



سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت "الوطن" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي أن مصر السودان توجهتا إلى مجلس الأمن للنظر في قضية سد النهضة نتيجة للتعنت المستمر ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا.

كما أكد السيسي أن تحرك مصر والسودان في مجلس الأمن يهدف لتعزيز المسار الإفريقي ويؤكد على قيادة الاتحاد ورئاسته للمسار التفاوضي، مع تمكين رئاسة الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الدول والأطراف المشاركة، من الاضطلاع بدور فعال في تسيير النقاش، ومعاونة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق ملزم قانونا لملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني وواضح ومحدد.

وذكرت "الأنباء" أنه بعد مفاوضات قاربت الأربعة اشهر، غادرت سفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفر جيفن قناة السويس عقب توقيع عقود تسوية لتلك الأزمة مع الشركة البنمية المالكة للسفينة، حيث أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة تعاملت مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية، منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث وسخرت كافة إمكاناتها الفنية والبشرية وما تمتلكه من معدات ووحدات بحرية لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح بمشاركة ما يزيد على 600 فرد من العاملين بالهيئة وباستخدام 15 قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة وكراكتين من أسطول كراكات الهيئة ونجحت في عبور الأزمة وإعادة تعويم السفينة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بوقوع انفجار مساء الأربعاء في سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي في دبي في الإمارات، حيث أكدت شرطة دبي أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات، وأنه لم ينجم أي إصابات أو وفيات عن الحريق.

وقالت "الراي" إن مكتب الرئاسة في الجزائر، الأربعاء، أعلن عن تشكيلة حكومة رئيس الوزراء المكلف أيمن بن عبد الرحمن.

وذكرت "القبس" أن خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت مجموعة خارجة عن القانون استهدفت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا، مضيفة أن "أحد الصواريخ سقط قرب مقر جهاز الأمن الوطني والثاني في ساحة للاحتفالات فيما سقط الثالث في حي سكني".

على الصعيد الدولي، قالت "الأنباء" إن رئيس الوزراء المؤقت في هايتي أكد التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، في مقر إقامته، فيما أعلنت شرطة هايتي إن قوات الأمن اشتبكت مع مجموعة مسلحين نفذت عملية اغتيال الرئيس وقتلت حتى الآن أربعة من "المرتزقة"، واعتقلت 2 آخرين.

ونقلت "الوطن" عن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف قوله إن الولايات المتحدة بسحبها قواتها من أفغانستان، اعترفت فعليا بهزيمتها، مضيفًا أن خطر وقوع هجمات إرهابية يزداد في أفغانستان في ظل انسحاب الوحدات العسكرية الأمريكية.

وقالت "الراي" إن منظمة الصحة العالمية وجهت نصيحة للدول لتجنب خسارة المكاسب التي حققتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث حثت الدول على توخي الحذر الشديد عند إعادة فتح اقتصاداتها من تدابير مكافحة الجائحة.