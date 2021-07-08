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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان تسجل 1683 إصابة جديدة و24 وفاة بفيروس كورونا

باكستان
باكستان

سجلت السلطات الصحية الباكستانية، 1683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 967 ألفا و633 شخصا.


وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات (فيروس كورونا) بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 24 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و493 حالة.


وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 910 آلاف و609 حالات، بعدما تماثلت 1084 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة.


ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 34 ألفا و531 حالة.
 

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