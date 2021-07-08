مباحثات بالخارجية الأمريكية مع الأمير خالد بن سلمان حول الأمن الإقليمي

اجتمعت فيكتوريا نولاند وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديريك شوليت المستشار بالوزارة مع الأمير خالد بن سلمان آل سعود نائب وزير الدفاع السعودي الليلة الماضية في واشنطن لإجراء مناقشات حول الأمن الإقليمي، ومساندة المملكة العربية السعودية في دفاعها عن نفسها ضد الهجمات عبر الحدود.



وذكر نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن أنتوني بلينكن وزير الخارجية شارك في جانب من هذا الاجتماع لمناقشة الجهود المبذولة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار، والانتقال إلى العملية السياسية في اليمن، والحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي ودعم الإغاثة الإنسانية للشعب اللبناني ، ضمن قضايا ثنائية رئيسية أخرى.