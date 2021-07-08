مصادر: اليابان وبريطانيا تجريان مناورات بحرية مشتركة في خليج عدن قريبا

ذكرت مصادر حكومية يابانية، أن (طوكيو) و(لندن) ستجريان تدريبات عسكرية مشتركة في خليج عدن في المستقبل القريب، لإظهار تعاونهما في مختلف المناطق الجغرافية.



وقالت المصادر، حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الخميس، إنه من المقرر أن تشارك في هذه التدريبات العسكرية وحدات من قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، والتي تشارك حاليا في مهمة لمكافحة القرصنة في خليج عدن، ومجموعة هجومية لحاملة طائرات بريطانية بقيادة الملكة إليزابيث، أكبر سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية.



وأشارت إلى أن المجموعة الهجومية البريطانية غادرت - في مايو الماضي - متوجهة إلى غرب المحيط الهادئ؛ لإظهار مشاركة لندن المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وسط تزايد نفوذ الصين البحري في المنطقة.



وأضافت المصادر الحكومية أن المناورات العسكرية المشتركة في خليج عدن قد تنضم إليها أيضًا سفن بحرية أمريكية وهولندية ترافق المجموعة الهجومية البريطانية.



ومن المتوقع أن تجري اليابان وبريطانيا تدريبات مشتركة سبتمبر المقبل عندما تقوم مجموعة حاملة الطائرات البريطانية والتي تضم أيضًا مدمرات وغواصة، برحلة إلى ميناء في اليابان.