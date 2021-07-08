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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية للسفير الأمريكي : توفير بيئة مشجعة للاستثمارات الوطنية والأجنبية

صدى البلد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على توفير بيئة مشجعة للاستثمار الوطنى وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية فى مختلف القطاعات الاقتصادية إلى مصر.

أضاف الوزير، خلال لقائه بالسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، أننا نعمل على تطوير وتحديث أنظمتنا الضريبية والجمركية لتواكب المعايير العالمية، بما يساعد فى جذب وتشجيع الاستثمارات، لافتًا إلى حرصه على حل أي مشكلات تواجه الاستثمارات العاملة فى مصر، لتحفيز الاستثمار فى مختلف القطاعات وتنمية حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.. وأشار إلى حرصه أيضًا على التشاور مع مجتمع الأعمال لدى إعداد مشروع قانون الجمارك ولائحته التنفيذية.

قال السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، إن الشركات الأمريكية قامت بضخ استثمارات في مصر لتصل إلى ١,٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٠، مؤكدًا تطلعه لزيادة تدفقات الاستثمارات الأمريكية بمصر لتصل إلى ٢ مليار دولار خلال العام الحالى.. وأضاف أن هناك شركة أمريكية تُخطط لضخ استثمارات بقيمة ٥ مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، موضحًا أنه يقوم شخصيًا بالتواصل المباشر مع العديد من تجمعات الشركات الأمريكية، لحثها على استكشاف فرص الواعدة للاستثمار فى مصر. 

أكد الجانبان، خلال اللقاء، متانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، وحرص القيادة السياسية بالبلدين على تعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات.

حضر اللقاء كل من أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

وزير المالية القيادة السياسية محمد معيط القطاعات الاقتصادية استثمارات

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