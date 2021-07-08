شيء إيجابي ..أكرم ألفى يشيد بجهود الدولة في تطوير مناطق القاهرة التاريخية

محور صلاح سالم

تحدث الكاتب الصحفي، أكرم ألفي، عن توجيه الرئيس السيسي بتدقيق الدراسات والبيانات ذات الصلة بتطوير محور صلاح سالم، قائلا: إن تطوير مناطق القاهرة التاريخية لتستعيد رونقها تعتبر ضرورة من ضروريات التنمية.

وأضاف "ألفي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن تحدي الدولة المصرية في إصلاح الأخطاء التي حدثت في التخطيط العمراني بالقاهرة الكبرى لأكثر من 40عاما أصعب بكثير من بناء العاصمة الإدارية.

وتابع أنه في إصلاح الأخطاء يتم مواجهة مصالح الناس، حيث أن ذلك له علاقة بعدم وجود تخطيط واضح، لافتا إلى أن القيام بتطوير محور صلاح سالم يعتبر أمر صعب ويتطلب دراسة أكبر.

وأشار إلى أن القاهرة شهدت اختلاطا شديدا على مدى عقود طويلة، حيث يجب الاهتمام الأكبر لها، مشيدا بجهود الدولة في تطوير مناطق القاهرة التاريخية.