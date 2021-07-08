بعد اغتيال رئيسها|هايتي.. بؤرة للكوارث الطبيعية والعصابات والاضطرابات السياسية

حالة كبيرة من الغموض منتشرة في جمهورية هايتي، بعد إعلان اغتيال رئيسها جوفينيل مويس، طبقا لما قاله رئيس الوزراء المؤقت كلود جوزيف، في بيانه بأن مهاجمين يتحدثون الانجليزية والاسبانية شاركوا في قتل رئيس البلاد خلال الليل، مما يضع العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة العملية والجهة التي تقف ورائها، خاصة وأن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة الفرنسية، بما يدل على وجود عناصر أجنبية وراء الحادث.

وطبقا لما نشر عن عملية الإغتيال، ففي تمام الساعة الواحدة فجرا اقتحم المسلحون المجهولون مقر الرئاسة في هاييتي وتسببوا للرئيس بإصابة قاتلة، فيما أصيبت مارتين مويس السيدة الأولى بإصابة خطيرة ونقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج.

خدعة المخدرات

من متابعة مقاطع الفيديو التي انتشرت عن عملية الإغتيال من سكان الحي، اتضح أن المشاركون في عملية الإغتيال لجأوا إلى خداع السكان عن طريق الإعلان عبر مكبرات الصوت أنهم يتبعون وحدة مكافحة المخدرات ويشاركون في عملية خاصة وطالبوا من السكان البقاء في منازلهم، لتكون تلك الحيلة هي التصريح الذي سمح لتلك العناصر بدخول واقتحام مقر الرئاسة في هايتي.

محاولة اغتيال سابقة

وجاءت عملية الإغتيال وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، بما تسبب في زيادة درجة العنف في لدى العصابات في هايتي، ولا تعد محاولة الاغتيال هي الأولى التي يتعرض لها مويس، فكان قد تعرض لعملية اغتيال أخرى ونجا منها خلال فبراير الماضي في محاولة للإطاحة به وحكومته بسبب الأزمات الطاحنة التي تفتك بالبلد الأفقر في أمريكا ونصف الكرة الأرضية الغربي بأسره.

من الغريب أنه عندما أعلنت الحكومة في هايتي في فبراير الماضي عن محاولة الاغتيال الأولى، قوبل الإعلان عنها بشكوك كثير في صحتها، رغم أن الرئيس جوفينيل مويس كان يواجه معارضة شرسة تطعن في شرعيته، لكن أصبحت عملية الإغتيال حقيقة يعتريها الكثير من الغموض.

ولمن لم يسمع عن جمهورية هايتي في السابق، يستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن الجمهورية الغامضة في البحر الكاريبي خلال السطور التالية:

أقدم جمهورية من أصل أفريقي بالعالم

جمهورية هايتي هي إحدى البلدان الواقعة في البحر الكاريبي ضمن الجزء الجنوب الشرقي لقارة أمريكا الشمالية، وكانت مستعمرة إسبانية احتلتها فرنسا عام 1626، وهي أقدم جمهورية من أصل أفريقي في العالم، وثاني الدول المستقلة في نصف الكرة الأرضية الغربي، حيث تتمتع بالاستقلال منذ عام 1804، ولكنها خضعت خلال فترات استقلالها إلى حكام مستبدين لم يبذلوا الجهد لرفاهية شعبها، لتعيش فترات طويلة مصابة بالفقر والعنف السياسي.

الأحوال الاقتصادية

تعد دولة هايتي هي الأفقر في نصف الكرة الغربي، ويعيش حوالي 80% من سكانها تحت خط الفقر، ومنهم 54% يعيشون في فقر مدقع، ويعتمد حوالي ثلثي السكان على زراعة الكفاف في مساحات صغيرة من الأراضي الصالحة للزراعة و المعرضة للكوارث الطبيعية المتكررة، فقد تعرضت هايتي منذ عام 2005 حتى 2008 إلى 4 عواصف مدارية دمرت البنية التحتية وطرق النقل والقطاع الزراعي.

أوضاع سياسية مضطربة

تعاني هايتي من خلافات سياسية حادة بين الفرقاء السياسيين، وقد تسببت في تأجيل الانتخابات الرئاسية، وبينما كان الرئيس جوفينيل مويس يقول إن ولايته تنتهي في فبراير 2022، تؤكد المعارضة أن ولايته انتهت أصلا في فبراير 2021، ليواجه الرئيس المقتول معارضة شديدة من شريحة كبيرة من السكان، التي اعتبرت رئاسته "غير شرعية"، مما جعل البلاد تدخل في دوامة من الاحتجاجات والاضطرابات.

وأيضا كان من المقرر ان تجري بجانب الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، استفتاء دستوري في سبتمبر المقبل، بعد تأجيله مرتين بسبب جائحة فيروس كورونا، بعد قوبل نص الاستفتاء الدستوري، الهادف إلى تعزيز السلطة التنفيذية، برفض ساحق من المعارضة والعديد من منظمات المجتمع المدني.

العصابات

تعاني هايتي من العصابات المسلحة بشكل مستمر خلال الفترة الماضي، وباتت عمليات الاختطاف مقابل الفدية شائعة بشكل كبير، بجانب الكوارث الطبيعية المتكررة التى تخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة.