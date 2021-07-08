تنفيذ 734 حكما وضبط 543 مخالفة مرورية و19 قضية تموينية بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، اليوم الخميس حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وكافة المخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان مدير الأمن.

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 4 متهمين وبحوزتهم 4 أسلحة نارية بجانب ضبط كمية من البانجو تزن كيلوجرام.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت جهود الأجهزة المعنية في ضبط 734 حكمًا، كما تم ضبط 141 حكم حبس جزئي، و32 حكم حبس مستأنف و 408 أحكام غرامات، و 150 أحكام المخالفات.

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أما في مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 19 قضية تموينية شملت ضبط 4 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط 5 قضايا للمخالفات البلدية، علاوة على ضبط 2 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمي ، فضلاً عن ضبط 6 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، بالإضافة إلى ضبط قضيتين لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.

وبالنسبة لمجال ضبط القضايا المرورية، فتم ضبط 543 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 مركبة توك توك بدون ترخيص ، بجانب التصالح الفوري في 85 مخالفة، هذا بالإضافة إلى القيام بتحرير 130 مخالفة غرامة ونش ، وكذا القيام بسحب تراخيص لـ 91 حالة لعدم قبول التصالح، علاوة على تحرير 119 مخالفات تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 115 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المخدر تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة قسم شرطة أسوان مما أسفر عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو والأفيون.

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.