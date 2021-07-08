السيسي يلتقط صورة تذكارية مع ممثلي الدول الأعضاء للمؤتمر الوزاري الثامن للمرأة

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية فور وصوله مع ممثلي دول الأعضاء للمؤتمر الوزاري الثامن للمرأة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة.



وانطلق المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، بتلاوة القرأن الكريم بصوت إحدى فتيات المؤتمر.

أمين عام منظمة التعاون الاسلامى: نعمل على تمكين المرأة فى عملية التنمية

وقدم الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة التعاون الاسلامى، الشكر للحكومة المصرية على جهودها فى منظمة تنمية المرأة.

وأضاف أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، خلال كلمتة اليوم، أننا نسعى لتمكين المرأة فى العالم الإسلامى والنهوض بدورها فى العالم أجمع .

وأشار أمين عام منظمة التعاون الاسلامى، إلى أننا نعمل على تمكين دور المرأة فى عملية التنمية وبناء مستقبل أكثر رخاء واستقرار للمجتمعات.



وأشاد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، بالجهود التي قامت بها" بوركينا فاسو"، خلال رئاستها فى الدورة السابعة للمؤتمر ودعمها ومتابعتها لنشاط المرأة.