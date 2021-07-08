الرئيس السيسي: إنشاء مركز فكر بحثي في إطار تلك المنظمة يضاهي المراكز العالمية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر لم تدخر جهداً ودعمها فنياً ولوجستياً حتى تبدأ عملها، وقد أصدرت توجيهات بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الشقيقة الأقل نمواً فى منظمة تنمية المرأة وعددها 22 دولة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته اليوم فى المؤتمر الوزارى الثامن لتمكين المرأة، أنه سواء التى صادقك على النظام الأساسي وانضمت بالفعل أو تلك التى لم تصادق وفى طريقها للانضمام.

وأشار إلى أن مصر مُتخصصة باعتبارها دولة المقر مبنى مستقل متكامل ومتميز به كافة التسهيلات والخدمات.

وتابع أننا نعمل على إنشاء مركز فكر بحثى فى إطار تلك المنظمة يضاهى المراكز العالمية لإعداد الدراسات المتعمقة حول كيفية النهوض بأحوال المرأة فى عالمنا الإسلامى.