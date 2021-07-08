الرئيس السيسي يشدد على أهمية سياسات حماية المرأة والاستثمار في الإنسان

اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم، مشددا على أهمية سياسات حماية المرأة وضرورة استخدامها لتوفير فرص عمل للمرأة ودعم صحتها، وذلك انطلاقا من أن المرأة تعد أكثر الفئات تأثرا بالأزمات.



جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، المنعقد بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة الدكتور أحمد يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.



وأشار الرئيس السيسي إلى أنه رغم التقدم الملحوظ في مجال تمكين المرأة لا زال هناك الكثير من العمل في هذا المجال يمكن انجازه لتتمتع المرأة بمكانتها اللائقة في المجتمعات



ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر اطلاق عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها الدائم في مصر، وهي أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي لتعزيز، وحماية حقوق المرأة والنهوض باحوالها في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة الاسلامية.