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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"المهندسين": ندعم تطبيق الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة للتصدي للتشوه العمراني

المهندس أحمد حشيش
المهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين المصرية

أكد المهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، أن النقابة تؤيد وتدعم تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة الصادرة وفقا لقرار مجلس الوزراء في أبريل ٢٠٢١ والتي تهدف إلي ضبط وحوكمة العمران والتصدي للتشوه العمراني.

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وقدم حشيش، الشكر والتقدير لكل القائمين علي إرثاء قواعد المنظومة الجديدة علي رأسهم رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير التنمية المحلية ووزير التعليم العالي لتعاونهم ومجهودهم المتواصل لوصول المنظومة إلي حيز التنفيذ مثمنا ومقدرا مشاركة النقابة طبقا لقرار الوزاري رقم ٤١٠ لسنة ٢٠٢١ الصادر في يونيو ٢٠٢١ من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إضافة عدد من المواد الي اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

 

وأكد المتحدث الإعلامي علي حرص النقابة الدائم علي نجاح المنظومة الجديدة وأهاب بالمهندسين وأصحاب المكاتب الهندسية والمواطنين الشرفاء الالتزام بإجراءات وخطوات استخراج تراخيص البناء طبقا لمنظومة الإشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة.

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