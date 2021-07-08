لتمكين المرأة.. الرئيس السيسي يستشهد بقول النبي محمد

استشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه اليوم المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، بقول النبي محمد صلي الله عليه وسلم، قائلا: "استوصوا بالنساء خيرا"، وقوله صلي الله عليه وسلم، "اتقوا الله في النساء".

وأضاف الرئيس السيسي، "إننا اليوم أمام فرصة تاريخية لطرح الصورة الحقيقية والصحيحة حول وضعية المرأة في الإسلام، وذلك عبر تعاون دولنا في هذا المجال، وتسليط الضوء على إنجازات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من معدلات وصول المرأة إلى المواقع القيادية وتمكينها في جميع المجالات".

وتابع أن كل ذلك من أجل التوضيح للعالم أجمع حقيقة أن ديننا الحنيف أعطى للمرأة حقوقها منذ أكثر من 1400 عام.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته معظم دولنا في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلا أننا نرى أن هناك الكثير من العمل في هذا المجال يمكن إنجازه حتى تتمتع المرأة بمكانتها اللائقة في المجتمع