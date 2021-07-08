العثيمين: المرأة المسلمة تواجه تحديات لا تزال تعرقل تنميتها الشاملة

أعرب يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي عن خالص عرفانه لمصر على استضافتها لهذه الدورة، لأن عقد الدورة في تلك الظروف من تفشي كورونا، يعتبر حرص من مصر على تعزيز الأهداف الشاملة لمنظمة التعاون الإسلامي، كما أعرب عن امتناني للسيسي لرعايته للمؤتمر ودعمه المتواصل للتعاون الإسلامي، وحضور السيسي فأل حسن ويبشر بنجاح المؤتمر، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بالمرأة.

وأضاف أمين عام منظمة التعاون الإسلامي خلال افتتاحه اليوم المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، أن المرأة المسلمة تواجه مجموعة من التحديات التي لا تزال تعرقل تنميتها الشاملة، وأملنا الحقيقي في أن نتعاون جميعا لعدم ضياع حقوق المرأة.

وأشار، إلى أن قضايا المرأة تشهد اهتمام منقطع النظير، ولافتا أن المرأة تسهم حاليا في جمع المجالات وفقا لخطة السعودية 2030.