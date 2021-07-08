اختيار 4 مناطق بمدينة الفيوم لبدء أعمال النظافة والجمع المنزلي

اختيار 4 مناطق بمدينة الفيوم لبدء أعمال النظافة والجمع المنزلي
واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بحث آليات العمل بمنظومة النظافة والتجميل وإعادة تنظيم مواقف سيارات الأجرة لتيسير الحركة المرورية بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم وعبد الرحمن يوسف مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي بالمحافظة، ورؤساء الأحياء.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الإجتماع بحث أليات العمل بمنظومة النظافة من خلال التعاون مع جمعية صلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع واختيار 4 مناطق بمدينة الفيوم، تشمل دلة، والمسله، ولطف الله، والمنطقة الصناعية، لبدء كافة أعمال النظافة والجمع المنزلي والتجميل ورفع الإشغالات بتلك المناطق بمساعدة المجتمع المحلي والقيادات الطبيعية والمؤثرين تجارياً ودراسة قدرة المنظومة ومعرفة مدى تأثيرها في المظهر العام لتلك المناطق، على أن يتم تطبيقها تباعاً على باقي أحياء المحافظة.
وأكد المحافظ على توفير عدد من عمال النظافة والسائقين من ديوان عام المحافظة ومديرية التموين لسد العجز بمجلس مدينة الفيوم، موجها رئيس المدينة بحصر كافة المعدات، وإعادة توزيع عمال النظافة على الأحياء.
ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد، لنظافة الطريق الدائري كاملاً والاستعانة بمعدات وعمال مجالس مدن المحافظة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم خلال اللقاء ـ أيضاً ـ مناقشة إعادة تنظيم مواقف سيارات الأجرة لتيسير الحركة المرورية ، للقضاء على المواقف العشوائية بمدينة الفيوم، فضلاً عن استغلال بعض قطع الأراضي التابعة لمجلس مدينة الفيوم بجوار موقف سنهور،كموقف لسيارات الأجرة لإحكام السيطرة عليها.
وفي ذات السياق، وجه المحافظ السكرتير العام المساعد، بعقد لقاء يضم مدير إدارة المواقف، ورئيس مجلس مدينة الفيوم، ومدير إدارة المرور، لدراسة السعة الإستيعابية للأماكن المطروحة كمواقف سيارات وكيفية استغلالها، والرفع المساحي لها.