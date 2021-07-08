اختيار 4 مناطق بمدينة الفيوم لبدء أعمال النظافة والجمع المنزلي

واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بحث آليات العمل بمنظومة النظافة والتجميل وإعادة تنظيم مواقف سيارات الأجرة لتيسير الحركة المرورية بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم وعبد الرحمن يوسف مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي بالمحافظة، ورؤساء الأحياء.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الإجتماع بحث أليات العمل بمنظومة النظافة من خلال التعاون مع جمعية صلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع واختيار 4 مناطق بمدينة الفيوم، تشمل دلة، والمسله، ولطف الله، والمنطقة الصناعية، لبدء كافة أعمال النظافة والجمع المنزلي والتجميل ورفع الإشغالات بتلك المناطق بمساعدة المجتمع المحلي والقيادات الطبيعية والمؤثرين تجارياً ودراسة قدرة المنظومة ومعرفة مدى تأثيرها في المظهر العام لتلك المناطق، على أن يتم تطبيقها تباعاً على باقي أحياء المحافظة.

‏وأكد المحافظ على توفير عدد من عمال النظافة والسائقين من ديوان عام المحافظة ومديرية التموين لسد العجز بمجلس مدينة الفيوم، موجها رئيس المدينة بحصر كافة المعدات، وإعادة توزيع عمال النظافة على الأحياء.

‏ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد، لنظافة الطريق الدائري كاملاً والاستعانة بمعدات وعمال مجالس مدن المحافظة.

‏وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم خلال اللقاء ـ أيضاً ـ مناقشة إعادة تنظيم مواقف سيارات الأجرة لتيسير الحركة المرورية ، للقضاء على المواقف العشوائية بمدينة الفيوم، فضلاً عن استغلال بعض قطع الأراضي التابعة لمجلس مدينة الفيوم بجوار موقف سنهور،كموقف لسيارات الأجرة لإحكام السيطرة عليها.



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وفي ذات السياق، وجه المحافظ السكرتير العام المساعد، بعقد لقاء يضم مدير إدارة المواقف، ورئيس مجلس مدينة الفيوم، ومدير إدارة المرور، لدراسة السعة الإستيعابية للأماكن المطروحة كمواقف سيارات وكيفية استغلالها، والرفع المساحي لها.