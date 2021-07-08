عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختيار 4 مناطق بمدينة الفيوم لبدء أعمال النظافة والجمع المنزلي

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الاجتماع

واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بحث آليات العمل بمنظومة النظافة والتجميل وإعادة تنظيم مواقف سيارات الأجرة لتيسير الحركة المرورية بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم وعبد الرحمن يوسف مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي بالمحافظة، ورؤساء الأحياء.

 

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الإجتماع بحث أليات العمل بمنظومة النظافة من خلال التعاون مع جمعية صلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع واختيار 4 مناطق بمدينة الفيوم، تشمل دلة، والمسله، ولطف الله، والمنطقة الصناعية، لبدء كافة أعمال النظافة والجمع المنزلي والتجميل ورفع الإشغالات بتلك المناطق بمساعدة المجتمع المحلي والقيادات الطبيعية والمؤثرين تجارياً ودراسة قدرة المنظومة ومعرفة مدى تأثيرها في المظهر العام لتلك المناطق، على أن يتم تطبيقها تباعاً على باقي أحياء المحافظة.

 

‏وأكد المحافظ على توفير عدد من عمال النظافة والسائقين من ديوان عام المحافظة ومديرية التموين لسد العجز بمجلس مدينة الفيوم، موجها رئيس المدينة بحصر كافة المعدات، وإعادة توزيع عمال النظافة على الأحياء.

 

‏ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد، لنظافة الطريق الدائري كاملاً والاستعانة بمعدات وعمال مجالس مدن المحافظة.

 

‏وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم خلال اللقاء ـ أيضاً ـ مناقشة إعادة تنظيم مواقف سيارات الأجرة لتيسير الحركة المرورية ، للقضاء على المواقف العشوائية بمدينة الفيوم، فضلاً عن استغلال بعض قطع الأراضي التابعة لمجلس مدينة الفيوم  بجوار موقف سنهور،كموقف لسيارات الأجرة لإحكام السيطرة عليها.



وفي ذات السياق، وجه المحافظ السكرتير العام المساعد، بعقد لقاء يضم مدير إدارة المواقف، ورئيس مجلس مدينة الفيوم، ومدير إدارة المرور، لدراسة السعة الإستيعابية للأماكن المطروحة كمواقف سيارات وكيفية استغلالها، والرفع المساحي لها.

محافظ الفيوم: إنشاء وتأهيل 48 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي

e4e326e4-dbec-4e12-87b1-a5564b44a04e
e4e326e4-dbec-4e12-87b1-a5564b44a04e
البعدين الجمالى والحضارى محافظ الفيوم آليات منظومة النظافة والتجميل

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يتابع موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ويوجه باسترداد الأراضي لغير الجادين

رئيس اللجان: مرافقة طالب حقوق الفيوم الكفيف كانت بتغششه من جوجل

ترشيحاتنا

استبدال قائد السفينة أيفر جيفين خلال مغادرتها قناة السويس

تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة ختام الاسبوع

2.5 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة أبريل/ يوليو 2020/2021

خاص| قبيل عيد الأضحى.. الغرف التجارية: ارتفاع أسعار اللحوم 5 جنيهات وانخفاض الدواجن

شعراوي: الأمم المتحدة تختار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من أفضل الممارسات في مكافحة الفقر.. تمويل 3589 مشروعا.. منها 2187 بسوهاج و1402 بقنا

العثيمين: المرأة المسلمة تواجه تحديات لا تزال تعرقل تنميتها الشاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين اثنين

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

2.5 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة أبريل/ يوليو 2020/2021

اشتاق لرؤية الأطفال.. شاهد.. مرتضى منصور يبكى ويتراجع عن زيارة الزمالك

على خطى ميدو.. نجم الزمالك السابق : سأحلق شعري على الهواء حال فوز الأهلي بالدوري

الرئيس السيسي: ديننا الحنيف أعطي المرأة حقوقها منذ أكثر من 1400 عام

فيديوهات جنسية.. مصير عنتيل الصعيد المتحرش بـ 20 سيدة في عيادته الخاصة

طلب جديد من إمام عاشور لـ الزمالك.. والإدارة تعرضه على كارتيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

فيديو

فيديو جراف.. التحرش بـ زينب غريب والحكم على الطبيب المتحرش

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

دكان الفرحة .. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات؟

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

المزيد

ساحة رأي

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ