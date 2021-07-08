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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه أسيوط تبدأ إجراءات استلام الأصول من محافظة الوادي الجديد.. صور

صدى البلد

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، لمناقشة آليات تفعيل لجان الاستلام لأصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأكد محافظ الوادي الجديد، تقديم الدعم الكامل والتنسيق بين كافة الجهات لتيسير إجراءات استلام محطات مياه الشرب والصرف الصحي تمهيدا لتسليم العمل للمتعاقدين بمسابقة الوظائف التي أعلنت عنها الشركة بكافة المراكز ، وفقاً للجدول الزمني الذي تم وضعه لبدء أعمال التسليم بكافة المراكز اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠٢١ وحتي٢٩ مارس ٢٠٢٢، لافتا إلى تقديم كافة التسهيلات للبدء في أعمال اللجان.

وقال المهندس محمد صلاح الدين، أن اللجان ضمت  عدد من الكفاءات بالشركة في تخصصات (قطاع المعامل ــ والقطاع المالي ــ قطاع الدعم الفني ــ قطاع التخطيط ــ القطاع التجاري ــ قطاع المشروعات ــ قطاع الموارد البشرية) وما ينتظره من تخصصات بمحافظة الوادي الجديد.

وأكد أهمية الخدمات المقدمة للمواطن وكيفية استقبال شكاوى المواطنين وسرعة العمل على حلول مشكلاتهم وتقديم العديد من طرق التواصل، والتوعية بالترشيد والحفاظ على المياه واستخدام القطع الموفرة والمحافظة على شبكات المياه والصرف الصحي وعمل مشاركات مجتمعية مع العديد من الجمعيات الخيرية.

واختتم اللقاء بالشكر من  المحافظ على ما تقدمه شركة المياه من جهود مبذولة وخدمات للمواطنين متمنياً للشركة المزيد من التقدم والرقى التطور.

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط مرافق مياه الشرب والصرف الصحى أسيوط الوادى الجديد

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