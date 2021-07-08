جهاز المشروعات : دورات تدريبية مجانية لتأهيل الشباب لريادة الأعمال

ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مجموعة من الدورات التدريبية مجانا بمحافظتي القليوبية والمنوفية، لتأهيل الشباب وتعريفهم بقواعد تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة وآليات الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد لمساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

ويقوم فرعا جهاز تنمية المشروعات بالقليوبية والمنوفية بتنظيم هذه الدورات لتعريف المواطنين بكيفية إعداد دراسة الجدوى ووضع خطة العمل وتعريفهم بمختلف المميزات والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، لمساعدتهم في إقامة مشروعاتهم والمزايا التي يقدمها لمشروعات ريادة الأعمال ومنها المساعدة الفنية لتسجيل براءات الاختراع من خلال جهاز تنمية المشروعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع إعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع و تعريف المتدربين بإجراءات تأسيس المشروع من خلال وحدات خدمات الشباك الواحد الموجودة بكافة مكاتب جهاز تنمية المشروعات علي مستوى الجمهورية .

وأيضا توضيح الإجراءات المبسطة لتأسيس المشروعات وإصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها والتي تتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بالإضافة الي تعريفهم بالنظم واللوائح الضريبية المبسطة التي تقدمها وزارة المالية للمشروعات الصغيرة بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم من خلال تخصيص نسبة لا تقل عن 40 % من مشتريات الجهات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .. بالإضافة الي تعريفهم بكافة الخدمات التمويلية و الفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات ..

وباب التقدم لهذه الدورات التدريبية متاح لكافة المواطنين سواء من الراغبين في إقامة مشروعات أو أصحاب المشروعات القائمة وتبدأ أولى هذه الدورات بمحافظة القليوبية يوم 11 يوليو لمدة خمسة أيام ومن المخطط أن يتم تنفيذ دورات أخرى خلال شهر أغسطس. ويمكن لراغبى التسجيل فيها التوجه لفرع جهاز تنمية المشروعات بالقليوبية وعنوانه 16 شارع مستشفى الأمل ، أمام بنك التعمير والإسكان – بنها الجديدة.

كما تبدأ الدورات التدريبية بمحافظة المنوفية يوم الأحد الموافق 25 يوليو لمدة خمسة أيام ويتم تنظيمها بمقر جمعية مستثمرى السادات. ويمكن لراغبى التسجيل فيها التوجه لفرع الجهاز بمحافظة المنوفية شارع مصطفى كامل برج تبارك بشبين الكوم.

كما يمكن للمواطنين في المحافظتين التسجيل عبر الرابط https://forms.gle/HcwDi9FkUyLyTcbVA للمشاركة فى الدورات المخطط تنظيمها في الفترة المقبلة

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم هذه الدورات في إطار برنامج "مشروع تشغيل الشباب في مصر - إيجاد سبب للبقاء" الذى ينفذه جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع عدد من الجهات المانحة الدولية ومنها منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للأمن البشرى .