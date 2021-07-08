وزير الشباب ينهي مشكلة هدم "كشك" لأحد الشباب بكفر الشيخ

استجابةً لمطالب شباب كفر الشيخ، أنهي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المشكلة التى أثيرت بشأن هدم "كشك" لأحد الشباب والذي تم تأجيره فى مزاد علني بمدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، حيث حرص الوزير على متابعة المشكلة بشكل كامل.

وتواصل وزير الشباب والرياضة مع محافظ كفر الشيخ لإنهاء تلك المشكلة ، وإعادة بناء الكشك مرة أخرى.

شباب مدينة الرياض بكفر الشيخ يشكرون وزير الشباب والرياضة

وتقدم شباب مدينة الرياض بكفر الشيخ بالشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة للتدخل لحل تلك المشكلة فى إطار حرصه على دعم الشباب، والاستجابة لمطالبهم.