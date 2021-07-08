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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي المشاركين بالمنتدى الشبابي الروسي المصري ويُكرم أعضاء الوفد

د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

التقى الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، بالوفد الشبابي المصري الذي أوفدته الوزارة إلى روسيا الاتحادية للمشاركة في المنتدى الشبابي الروسي المصري الذي نظمته الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة المصرية ووزارة الخارجية، خلال الفترة من (١٧-22) مايو الماضي.


قال وزير الشباب والرياضة:"إن العلاقات التاريخية والسياسية بين مصر وروسيا علاقات تاريخية ووطيدة، وقوية على جميع المستويات، في حين أن قوة العلاقة بين الزعيمين المصري والروسي، عززت التعاون الكبير والوثيق في جميع المجالات بما فيها مجال الشباب والرياضة"، لافتًا إلى أهمية برامج التبادل الثقافي للشباب المصري، والتي تعمل على تصحيح الصورة الذهنية للشباب المصري في الخارج، داعياً الشباب المصري أن يكون مؤثرا في أي مكان يتواجد به، ويصحح أي صورة ذهنية مغلوطة عن بلده، او أي انطباعات مأخوذة بشكل مسبق.


أشار "صبحي" إلي أن الوفد الشبابي يعد الاكبر لزيارة روسيا الاتحادية، مبيناً ان الزيارة تأتي في اطار  اهتمام القيادة السياسية بالتواجد الشبابي في المحافل الدولية، وفي ضوء دعم وزارة الشباب والرياضة لعام التبادل الانساني المصري الروسي  من خلال الشباب، مشيداً بشباب المنتدى الشبابي الروسي المصري، مثنياً علي مشاركتهم المتميزه خلال أيام المنتدي، كما أشاد باختيار الشباب المشارك من قطاعات وخلفيات مختلفة ممثلين عن مختلف محافظات الجمهورية،  ومن مجالات متنوعة مثل العمل التطوعي، والصناعات الإبداعية، ريادة الأعمال، الدبلوماسية الشبابية.


لفت وزير الشباب والرياضة أن المنتدى يعد منصة حوارية هي الأولى من نوعها بين الشباب المصري والروسي، والتي أسهمت في ايجاد مساحة كبيرة لزيادة الترابط والتشبيك بين الشباب المصري والشباب الروسي، كما ساعد المنتدى على تنشيط الدبلوماسية الشبابية لخدمة البلدين، وإشراك الشباب في تنمية التعاون بين مصر وروسيا، وساهم في  تهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين الشباب المصري والروسي، علاوة على وضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابي بين مصر وروسيا.

 

الشباب المصري يستعرض تجربته:


وخلال اللقاء استعرض الشباب المصري تجربتهم خلال المنتدى الشبابي الروسي المصري الأول ، والتطور المستقبلي للعلاقات، وكيف استطاعوا تحقيق التبادل الثقافي واستخراج الصفات المشتركة بين البلدين، موضحين الدعم الكبير من القيادة السياسية  والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لظهور المنتدى بالشكل الذي يليق باسم مصر .


وفي ختام اللقاء قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم اعضاء الوفد، مقدماً الشكر لهم علي مشاركتهم المتميزة بالمنتدي، وسط اشادات كبيرة بمشاركة الوفد من وزارة الخارجية المصرية.


تجدر الإشارة إلي أن المنتدى يُعد أول فاعلية لعام التبادل الانساني المصري الروسي والذي تم التوافق على تدشينه من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية ، والرئيس فلاديمير بوتين -رئيس روسيا الاتحادية ،  وذلك خلال قمة رئيسا البلدين في سوتشي اكتوبر ٢٠١٨، كما يُعد حدثاً شاملا وفريدا في تاريخ الدولتين والأول من نوعه، وسيتم تنظيم عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية والادبية والسياحية والرياضية والطلابية والتعليمية،  والشبابية ، وذلك بالتبادل بين البلدين، لتعزيز  العلاقات بين مصر وروسيا في مختلف المجالات.

وزير الشباب والرياضة الشباب والرياض لمنتدى الشبابي الروسي المصري وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي أخبار الرياضة

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