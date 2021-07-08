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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ولايات أمريكية تقاضي جوجل بتهمة احتكار سوق التطبيقات.. تفاصيل

جوجل
جوجل

عرضت فضائية “يورو نيوز” مقطع فيديو يرصد ولايات أمريكية تقاضي  جوجل بتهمة احتكار سوق التطبيقات.


ووفقا للتقرير، فقد انضمت عشرات الولايات الأمريكية إلى دعوى قضائية رفعت الأربعاء تتهم "جوجل" باستغلال سلطاتها في ما يتعلّق بالتطبيقات المستخدمة في الهواتف المحمولة التي تستخدم نظام "أندرويد".

 

وتأتي الخطوة القضائية التي تستهدف سوق التطبيقات "بلاي ستور" وغير ذلك من المحتوى الرقمي في وقت يزداد الضغط على سلطة شركات التكنولوجيا الكبرى من قبل الجهات الناظمة.

 

وقالت النائبة العامة لنيويورك لتيتيا جيمس التي تقود الإجراءات القانونية: "نرفع هذه الدعوى لوضع حد لاحتكار غوغل وإعطاء صوت أخيرا لملايين المستهلكين وأصحاب الأعمال التجارية".

 

وأضافت: "عملت الشركة على ضمان لجوء مئات الملايين من المستخدمين لنظام أندرويد إلى جوجل وحده من أجل ملايين التطبيقات التي قد يختارون تحميلها على هواتفهم وأجهزتهم اللوحية".

 

وتتهم الدعوى التي دعمها 37 نائبا عاما جوجل باستخدام تكتيكات ضد التنافسية للثني عن توزيع تطبيقات أندرويد في أسواق أخرى غير "بلاي ستور"، حيث يطالب نظام الدفع التابع لها بنسب عن كل تعامل مالي يتم.

 

ورفضت جوجل الاتهامات الواردة في الدعوى على اعتبار أن لا أساس لها ونشرت تفاصيل الكيفية التي ساعد "بلاي ستور" من خلالها مطوري التطبيقات على النمو مع توفير الأمن لمستخدمي أجهزة أندرويد.

 

وأفاد كبير مدراء جوجل المسئول عن السياسة العامة ويلسون وايت في منشور أن "أندرويد وجوجل بلاي توفران الانفتاح والخيارات التي لا توفرها منصات أخرى بكل بساطة". 

 

وتابع أن "الشكوى مليئة باللغة التحريضية المصممة لصرف الانتباه عن حقيقة أن قواعدنا بشأن ندرويد وغوغل بلاي تفيد المستهلكين".

 

وتشير الدعوى إلى أن جوجل نصّبت نفسها "وسيطا" بين مطوري التطبيقات والمستهلكين.

 

ورفع تحالف مشابه من النائبين العامين دعوى قضائية في ديسمبر اتهمت جوجل بفرض نفوذ من طرف واحد على البحث على الإنترنت والإعلانات المرتبطة به.

 

ويطالب رافعو الدعوى المحكمة بتخفيف قبضة جوجل على "بلاي ستور" وتسليم "الأرباح غير المنصفة" التي حققتها المجموعة العملاقة من خلال ذلك عن طريق الإعلانات وعمليات الشراء وغيرها.

 

وقدّمت لجنة في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون في يونيو من شأنه أن يؤدي إلى إحداث إصلاحات واسعة لقوانين مكافحة الاحتكار تعطي الجهات الناظمة مزيدا من السلطات لتفكيك شركات عملاقة مثل جوجل وفيسبوك وأبل وأمازون.

جوجل الاتهامات تكنولوجيا مشروع قانون أصحاب الاعمال الأمريكية الإجراءات القانونية

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