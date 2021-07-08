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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الكهرباء: مصر قادرة علي إنتاج 90 جيجاوات من الرياح والطاقة الشمسية

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم العزاوى مدير الإقليمى بمصر لشركة فولتاليا VOLTALIA الفرنسية والمهندس محمد سليم مدير تطوير المشروعات بالشركة، وذلك لبحث ومناقشة سبل دعم التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة وإمكانية زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

 

وأشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء، بالتعاون المتميز والمثمر بين قطاع الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرى و الشركة والذى تجلى بوضوح خلال مشاركة الشركة فى مجمع بنبان للطاقة الشمسية، مؤكداً على  ترحيبه بزيادة حجم التعاون المشترك.

 

وأكد الدكتور شاكر، أن  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها ، فضلاً عن التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة في الأداء والخدمات.

 

وأشار إلى أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى  حوالى 90جيجاوات.

 

كما أشار إلى العديد من الإجراءات التى اتخذتها مصر لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التى تمتلكها مصر وذلك من خلال تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط.

 

وأضاف شاكر أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة  من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع  فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات وتبلغ القدرات الحالية حوالى 5878 ميجاوات.

 

كما أضاف أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً  إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

 

كما أكد على الإهتمام الذى يوليه القطاع  لانتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الاخضر تمشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.

 

واستعرض المهندس كريم العزاوى المدير الإقليمى بمصر لشركة فولتاليا الفرنسية للمشروعات المتكاملة التى تضم مزارع الرياح والخلايا الشمسية معاً وذلك من خلال إعادة تأهيل لمزارع الرياح وزيادة قدرة تربينات الرياح المتقدمة والمتطورة

 

وأشاد العزاوى بالتطور السريع والملحوظ  فى المشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة.

 

وأعرب عن رغبة الشركة في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر وزيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء المصرى فى كافة المجالات.

 

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة  فى كافة المجالات.

وزير VOLTALIA الفرنسية الطاقة المتجددة الكهرباء طاقة الرياح

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