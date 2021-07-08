خالد داوود: مياه النيل أمن قومي تستدعي الاصطفاف الوطني

قال خالد داوود، نائب رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن جلسة مجلس الأمن التي ستُعقد اليوم بشأن سد النهضة، تتويج لجهد مصر المكثف مع السودان للتأكيد على أن مصر والسودان ليسا دعاة حرب في هذا الأمر الخطير الذي يتعلق بـ مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصرين والجانب السوداني أيضاً لتدفق مياه النيل.

وأضاف خالد داوود في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي كان يتعامل بكل دبلوماسية منذ بداية هذ الأزمة، وعلى عدة اتجاهات، منها: ما يتعلق بالعلاقات الدولية، وتحديداً الاتحاد الإفريقي، حيث توجد علاقة قوية بينه والدولة المصرية.

وتابع نائب رئيس تحرير الأهرام ويكلي أن الرئيس السيسي حرص أيضاً على بناء علاقات جيدة مع الدول الإفريقية المجاورة لأثيوبيا، وفيما يتعلق بالصعيد العربي، فهناك تقدم من خلال بيان جامعة الدول العربية الذي أكد على الموقف المصري والسوداني.

وأوضح خالد داوود أن هذه الجلسة بمثابة رسالة لأثيوبيا، بأن المجتمع الدولي يتوافق مع الموقف السوداني المصري، والعمل على إيجاد اتفاق ملزم، والوصول إلى مفاوضات ثابتة.

وأردف نائب رئيس تحرير الأهرام قائلاً: "مياه النيل مسألة أمن قومي، ويستدعى الاصطفاف الوطني، لأنها تعكس المصلحة المصرية، وتعكس حرص القيادة السياسية على التعامل مع هذا الأمر".