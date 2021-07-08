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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافـظ المنوفية يبحث مطالب مواطني الباجور.. ويصرف مساعدات مالية عاجلة

صدى البلد

التقى صباح اليوم الخميس ، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية  بمكتبه  بعدد من مواطني مركز ومدينة الباجور لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم وسرعة حلها لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بالتواصل المباشر مع المواطنين، جاء ذلك عقب لقائه بهم خلال جولته الميدانية الأثنين  الماضي  لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية .

جاء ذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور والنائب محمود شرارة عضو مجلس الشيوخ.  
 

في بداية اللقاء رحب محافظ المنوفية  بالمواطنين، قائلاً لهم " إحنا جايين لخدمتكم والعمل على راحتكم " مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواصل اليومي مع المواطنين والتواجد الميداني بينهم للتعرف على مشاكلهم لتخفيف العبء عن كاهلهم ، حيث وجه المحافظ مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام  بفحص شكوى مواطن على الطبيعة يتضرر من عدم انتهاء إجراءات التقنين الخاص به وكذا التعدي على قطعة أرض أملاك دولة مع إعداد تقرير مفصل بذلك الشأن لاتخاذ اللازم ، كما وجه المحافظ رئيس المدينة بإدراج طريق بحرى السكة الحديد بالباجور  ضمن خطة الإنارة العامة للعام المالي الحالي وإعداد خطاب لرئيس هيئة السكة الحديد لدراسة إمكانية فتح الطريق البحري الموازي للسكة الحديد حرصاً على الصالح العام.

كما استمع المحافظ لطلب مواطن بناحية بى العرب يعاني من بتر بالأصابع ويتضرر من إيقاف صرف معاش تكافل وكرامة ، وعلى الفور قرر المحافظ صرف مساعدة مالية  له وأمر بتوفير سيارة وإرسال مندوب من العلاقات العامة لاصطحاب المواطن لمقر مديرية التضامن الاجتماعي لبحث شكواه والإفادة ، فيما قرر المحافظ صرف مساعدة مالية لمواطن يعول ابن  من ذوي الهمم وموجهاً بتوفير كشك له لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة.
 

وخلال اللقاء كلف محافظ المنوفية مدير مديرية التموين بالمحافظة بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص مخبز بلدي بناحية شبرا زنجى استجابة لشكوى مواطن  يقيم بمناوهلة الباجور، كما قرر المحافظ صرف مساعدة مالية لمواطن أصيب في حادث سير وغير قادر على العمل ويعول 4 أولاد وكذا وجه رئيس المدينة بدراسة توفير كشك له بشار ع مصر ، كما تضمن اللقاء صرف مساعدات مالية لعدد من المواطنين لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة المعيشية ولضمان توفير حياة كريمة وآمنة لتلك الأسر.

 وفى نهاية اللقاء أعرب المواطنون عن سعادتهم باهتمام المحافظ بهم والاستجابة الفورية لمطالبهم ولقائهم اليوم لاتخاذ إجراءات عاجلة في سبيل حل شكواهم.
 

وقد أكد محافظ المنوفية علي أن مكتبه مفتوح  أمام جميع أبناء وأهالي المنوفية للاستماع لشكواهم ومطالبهم  والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها ومساعدة ذوي الظروف الانسانية ، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة في تعاون دائم ومستمر مع كافة منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الأولى بالرعاية .

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