مقتطفات من اشهر المسرحيات والأفلام العالمية فى حفل السيمفوني بالأوبرا

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا فى الثامنة مساء الجمعة 9 يوليو على مسرح النافورة بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة الميتزوسوبرانو امينة خيرت .

السيمفونى يعزف العودة للمستقبل وسوبر مان بقيادة الصعيدي فى الأوبرا

يتضمن برنامج أوركسترا القاهرة السيمفوني مختارات من اشهر المسرحيات والأفلام الغنائية العالمية منها افتتاحية كانديد ورقصات سيمفونية من "قصة الحى الغربى" لبيرنشتاين ، العودة للمستقبل "متتابعة للأوركسترا" لسيلڤيسترى ، المهمة لإنيو موريكون ، چوراسيك بارك وموسيقى "سوبرمان" لچون ويليامز ، كباريه لچون كاندر ، لورانس العرب لموريس چار ، الاب الروحى لنينو ريتا وغيرها .

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم .

وعلى مدار تاريخه نجح أوركسترا القاهرة السيمفوني فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، وضمن رسالة الاوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لأطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية .

كما نظم أوركسترا القاهرة السيمفوني العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم .