نشرة أخبار العالم.. تحركات مصرية سودانية مكثفة قبل جلسة سد النهضة بمجلس الأمن.. جوتيريش يشيد برئاسة مصر للجنة بناء السلام.. وحداد عام في هايتي بعد اغتيال رئيسها

شهدت الساحة الإقليمية والدولية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات الهامة على جميع الأصعدة وتصدر ذلك:

قال وزير الخارجية سامح شكري إنه سيحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسته اليوم، الخميس، بشأن سد النهضة، على دعوة مصر والسودان وإثيوبيا إلى التفاوض للتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة في غضون 6 أشهر.

وأوضح شكري أن مصر والسودان دعتا إلى اجتماع لمجلس الأمن في ظل "التهديد الوجودي" لشعبي البلدين من سد النهضة الإثيوبي، كما أشار إلى قرار إثيوبيا بدء ملء خزان السد للمرة الثانية، والذي ينتهك إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

وأضاف سامح شكري، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن 10 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه بكميات كافية إلى مصر والسودان، حيث يعتمد 100 مليون شخص في مصر على نهر النيل كمصدر وحيد للمياه.

التقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، بالسفيرة ليندا جرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.

وأعربت وزيرة الخارجية السودانية خلال اللقاء، عن تقدير بلادها للدور الأمريكي الداعم لحكومة الفترة الإنتقالية، ثم قدمت شرحاً لموقف السودان إزاء تطورات ملف سد النهضة الأخيرة، مؤكدةً أن السودان يهدف إلى تعزيز مسار التفاوض الأفريقي ولا يهدف إلى معالجة الملف بشكلٍ مستقل داخل مجلس الأمن.

وطلبت وزيرة الخارجية السودانية، أن تقوم الولايات المتحدة من منطلق تأثيرها وعضويتها الدائمة في مجلس الأمن بدعم مطالب السودان العادلة في المجلس.



أصدر الاتحاد الإفريقي، بيانا اليوم الخميس وذلك قبل جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول قضية سد النهضة الإثيوبي.

وتحدث بيان الاتحاد الإفريقي حول نتائج اجتماع مكتب الاتحاد برئاسة رئيس الكونغو الديموقراطية في 24 يونيو الماضي.

وقال في البيان، إنه يواصل مهمته التيسيرية فيما يتعلق بسد النهضة، مضيفًا أنه عقد اجتماعًا وزاريًا في كينشاسا في الفترة من 3 إلى 6 أبريل 2021؛ بمشاركة الأطراف الثلاثة: مصر وإثيوبيا والسودان.





أثنى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الرئاسة المصرية النشطة للجنة بناء السلام.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بصفته رئيس لجنة بناء السلام، بسكرتير عام المنظمة أنطونيو جوتيريش الذى أكد على دعم قيادة المنظمة للأولويات التي حددتها مصر في رئاستها للجنة.

وذكرت الخارجية اليوم الخميس أن اللقاء تركز على أولويات الرئاسة المصرية للجنة، والتقدم المُحرز في تنفيذها، وكيفية العمل على تذليل العقبات التي تحول دون تعزيز فاعلية وأثر جهود المنظمة في بناء واستدامة السلام.





أصدرت سلطات ميناء جبل علي في دبي بالإمارات، اليوم الخميس، بيانًا عاجلًا حول الحريق الذي اندلع في إحدى حاويات سفينة تحمل مواد قابلة للاشتعال.

وقال البيان: "اندلع أمس الأربعاء قبل منتصف الليل حريق في إحدى حاويات سفينة تحمل مواد قابلة للاشتعال في ميناء جبل علي، واتخذت سلطات الميناء، والدفاع المدني، وشرطة دبي، إجراءات سريعة لإخماد الحريق".

وأضاف: "تم بالفعل السيطرة عليه في أقل من 40 دقيقة من دون تسجيل أية أضرار أو تعطيل لعمليات الميناء".

وأوضح: "لم ينجُم عن الحادث وقوع إصابات بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها الجهات المعنية والتي أمرت بإخلاء السفينة الراسية في المحطة رقم (1) القديمة والتي تستخدم لتفريغ البواخر الصغيرة".

رئيس وزراء هاييتي: حداد لأسبوعين عقب اغتيال الرئيس مويس



أعلن رئيس وزراء هاييتي المؤقت كلود جوزيف، الحداد الوطني في البلاد لمدة أسبوعين، عقب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في هجوم مسلح بمقر إقامته الخاص.

وذكر تلفزيون (سي إن إن) الأمريكي، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء أعلن أيضا حالة الحصار في هاييتي عقب الحادث، معربا عن رغبته في عدم انزلاق البلاد إلى حالة من الفوضى.

أبرزها الإخوان وداعش.. ألمانيا توجه صفعة للتنظيمات الإرهابية بهذا القانون



أقرت ألمانيا، قانونا اتحاديا جديدا، يحظر استخدام رموز وشعارات عدد من التنظيمات الإرهابية، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ويأتي هذا القانون لمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث تستهدف ألمانيا تعزيز الجهود لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها.

وحسب شبكة "سكاي نيوز"، أصدرت ألمانيا، قانونا اتحاديا جديدا يحظر استخدام الرموز والشعارات التي تنتمي إلى تنظيمات داعش والإخوان، وغيرهما من التنظيمات الإرهابية والمتشددة.

الجيش الليبي يعلن تعرض وحداته لهجوم مسلح بالجفرة.. تفاصيل



أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، تعرض إحدى وحداته لهجوم من قبل 4 سيارات مسلحة في منطقة الجفرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، في بيان على صفحته بموقع "فيسبوك": " في ليلة 8 يوليو تعرضت وحدات من اللواء 128 التابع للجيش الوطني الليبي لهجوم من قبل 4 سيارات مسلحة شمال منطقة سوكنة بالجفرة".

وأضاف أن العصابة الإرهابية فرت مسرعة، بعد أن واجههم رد مناسب من قبل اللواء، مؤكدًا أن هذا استفزاز واضح وصريح، متعمد يهدف إلى تصعيد المواجهة المسلحة وعرقلة وقف إطلاق النار.