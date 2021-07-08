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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعاء سهيل

خبيرة تغذية: أجهزة الجسم لا تقوم بواجبها في وجود خلايا دهنية.. فيديو

الدكتورة دعاء سهيل
الدكتورة دعاء سهيل

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية علاجية، إن علم التغذية علم كبير ولكنه ليس معقدا، مشيرة إلى أن تشخيص حالة المريض جيدا يعد الطريقة المثلى لفهم المتطلبات التي تتناسب معه.

 

وأضافت خبيرة التغذية، خلال حوارها ببرنامج “طبيب البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن البطن تضم أهم الأجهزة في الجسم، ومن المستحيل أن تقوم بواجبها بأكمل وجه في ظل وجود خلايا دهنية.

وفي نفس السياق، قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لتناول كل أنواع الأطعمة، ولكن بكميات أقل، من خلال  تناول كورسات معينة، والمتابعة مع الطبيب المختص، خاصة أن هناك بعض المواد التي تقلل الشهية إلى حد كبير،  دون حاجة لإجراء العمليات الجراحية.


وأضافت أن الأكل متعة عند الكثير من الطعام، خاصة الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية، وفي هذه الحالة يجب غلق الشهية من خلال تناول بعض الأعشاب.


وأوضحت خبيرة التغذية العلاجية أن هناك ضرورة لتغيير المادة الفاعلة لتقليل الشهية الخاصة بمريض السمنة، حتى لا يحدث ثبات في الوزن.

وأكدت أن هناك حالات تعاني من السكر، وآخرون يعانون من كسل في الغدة الدرقية، أو مشاكل في الحرق، مضيفة: "مفيش حاجة اسمها قاهر للدهون".

 

وأوضحت دعاء سهيل أنه لا بد من وضع نظام غذائي لمريض السمنة يمكنه اتباعه، ولا يشعر أنه محروم من الطعام، لافتة إلى أن هناك مرضى سمنة يمثل الطعام إغراءً لهم، ولهذا يجب مساعدتهم بغلق الشهية حتى لا يشعروا برغبتهم في تناول الطعام.

دعاء سهيل خبيرة تغذية علاجية علم التغذية حالة المريض طبيب البلد

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