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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل مسرحية "كلام كبار" قبل عرضها على "MBC مصر"

صدى البلد

وسط نجاح جماهيري تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "كلام كبار".
 

 

مسرحية "كلام كبار"، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول محاولة بعض الشباب التنكر والإشتراك في برنامج لإكتشاف المواهب يتصادف وجوده مما يسبب لهم مشاكل عديدة ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

 

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ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني.

 ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
 

 

وتُعرض مسرحية "كلام كبار" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 9 يوليو 2021 الساعة 8:00 مساءً.

أحدث عروض مسرح مصر اشرف عبد الباقي مسرح مصر حمدي الميرغني محمد عبد الرحمن MBC مسرحية كلام كبار

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