بتكلفة 2 مليار جنيه.. بناء وإحلال وتجديد 476 مدرسة في البحيرة

تطوير قطاع التعليم

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن ما شهدته مصر خلال السبع سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وتعليمية وخدمية وتنموية، يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

وأشار آمنه، أن ما تم خلال السبع سنوات الماضية وبدعم وتوجيهات السيد الرئيس الذي يولي المحافظة إهتماماً كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع شهد تنفيذ ٤٤٢١ مشروع على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٧٨.٧ مليار جنيه، تم الانتهاء من ٣٧٢٩ مشروع بتكلفة إجمالية ٤١.٥ مليار جنية و٦٩٢ مشروع جاري العمل بها بتكلفة إجمالية ٣٧.٢ مليار جنيه.

تطوير قطاع التعليم

وأكد محافظ البحيرة، أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو أحد أولويات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة إهتمامًا كبيرًا.

في نفس السياق نشر المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة، انفوجراف يسلط من خلاله الضوء على حصاد 7 سنوات من الإنجازات بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2021.

وتضمن بالإنفوجراف إنجازات قطاع التعليم خلال تلك المدة حيث تم بناء وتشييد وإحلال وتجديد ٤٧٦ مدرسة بتكلفة إجمالية ٢.٤٧ مليار جنيه ، تم إستلام ودخول العمل بالفعل ٣٧٢ مدرسة بتكلفة ١.٩٧ مليار جنية وجاري العمل بـ ١٠٤ مدرسة أخرى بتكلفة ٥٠٠

مليون جنيه .

ويذكر أن أعلن محافظ البحيرة بدء أعمال الرصف بمنطقة محيط مجمع موقف سيارات دمنهور وتفرعاته والطرق المؤدية للطريق الزراعي بطول 2.5 كم بتكلفة 8 مليون جنيه، وذلك تيسيرا علي المواطنين وتحقيق السيولة المرورية ، وتشمل الأعمال رفع مطابق الصرف الصحى ، والرصف والتشجير ورفع كفاءة الإنارة ودهان البلدورات ، ووجه المحافظ بسرعة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية المقررة .

ويأتي ذلك فى إطار خطة محافظة البحيرة لتطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الطرق بنطاق المحافظة، بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع .

وكما أكد محافظ البحيرة، على إنه جارى العمل بكافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2020/2021 لتحقيق السيولة المرورية و تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال توسعة ورصف طريق زاوية غزال - نخنوخ ( جسر ترعة الحرفة ) بمركز دمنهور بطول ٢.٣ كم وبتكلفة إجمالية ٣.٧ مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية تحت إشراف الإدارة العامة للمشروعات بمديرية الطرق وهندسة الطرق بالمركز.

ويذكر أن أكد محافظ البحيرة، أنه تمت الموافقة على أعمال مشروع إنشاء كوبري مشاه من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل بالبحيرة.

وأوضح المحافظ، أن الموافقة جاءت بعد الدراسات المرورية التي أعدت من قبل استشاري الهيئة العامة للطرق والكبارى وما آلت إليه التوصيات بأن مستوى الخدمة بالطريق الزراعي بمنطقة دسونس الحلفاية بالطريق الزراعي بالكم 38 الإسكندرية هو (LOS A) مستوى خدمة جيد ومتوسط أزمنة تأخير قليلة جدا ويوجد انسياب حر فى حركة السيارات.

وأكد المحافظ أن إنشاء الكوبرى يحل مشكلة سلامة عبور المشاة والدواب وينهى التأثير السلبي لحركاتهم، وأضاف المحافظ أن الهيئة العامة للطرق والكبارى بالبحيرة ستبدأ العمل فى أعمال إنشاء الكوبري خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة ووزارة النقل لتحسين كفاءة شبكة الطرق وإنشاء الكباري وربط الطرق ورفع كفاءة الطرق القائمة لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدس وتقليل زمن الرحلة والحد من الحوادث برفع درجة الأمان وخاصة الطريق الزراعي حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.