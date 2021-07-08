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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بمكونات مفيدة.. خبيرة تغذية توضح وصفة سلاطة التونة لإنقاص الوزن|فيديو

الدكتورة بسمة الملا
الدكتورة بسمة الملا

قدمت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة تغذية، ببرنامج "صحتك وبس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، وصفة سلاطة التونة والمكرونة لإنقاص الوزن وحرق الدهون.

 

مقادير وصفة سلاطة التونة والمكرونة:

 

تونة مصفاه من الزيت

مكرونة مسلوقة 

خضروات مشكلة

فلفل ألوان (أحمر، أخضر، أصفر)

طماطم

ثوم مفروم

ورق ريحان

زيت زيتون

 

وتابعت الدكتورة بسمة الملا، إنه يجب تناول سلاطة التونة والمكرونة أولا قبل تناول أى طعام من أجل إنقاص الوزن، سواء غذاء أو إفطار أو عشاء.

 

وفي سياق آخر، من فوائد سلاطة التونة والمكرونة للحوامل أنها  تساعد على توفير العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والكالسيوم والفولات يمكن أن تفعل المعجزات لصحة المرأة الحامل، إذا قمت بتضمين البقوليات واللحوم والجبن ، يمكنك تلبية متطلباتك من الألياف والبروتين ، والحفاظ على جوعك لفترة طويلة من الزمن فهي من أبرز فوائد سلاطة التونة والمكرونة للحوامل.

خبيرة تغذية وصفة سلطة التونة انقاص الوزن حرق الدهون اخبار التوك شو

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