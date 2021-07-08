بعد إعلان الطوارئ.. قرار عاجل جديد من اليابان بشأن أولمبياد طوكيو

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، إقامة فعاليات الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو بدون جماهير، بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية في العاصمة.

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، تعد هذه ضربة أخرى لمشهد الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو، قبل أسبوعين فقط من حفل الافتتاح.

وكان المنظمون في اليابان خططوا لحضور الجماهير بنسبة تصل إلى 50٪، بحد أقصى 10000 ياباني وعدم وجود مشجعين من الخارج.

لكن الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وانخفاض معدل التطعيمات، أجبرا السلطات على إعادة النظر في الأمر.

وكانت السلطات في اليابان أعلنت، اليوم الخميس، حالة الطوارئ الصحية قبل أسبوعين من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قررت الحكومة اليابانية، إعلان حالة طوارئ جديدة بسبب فيروس كورونا، حيث تمتد طوال فترة أولمبياد طوكيو، حيث ذكرت تقارير أن المنظمين يمكنهم منع المشجعين من حضور جميع الأحداث تقريبًا.

وقال رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، في اجتماع حكومي بشأن إجراءات كورونا: "سنفرض حالة الطوارئ في طوكيو وذلك حتى 22 اغسطس".

وقبل أسبوعين فقط على حفل افتتاح أولمبياد طوكيو في 23 يوليو الجاري، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة، وأثار انتشار سلالة دلتا الأكثر عدوى مخاوف المسؤولين.

وتهدد الإصابات المتزايدة بعرقلة خطط السماح لما يصل إلى 10 آلاف مشجع محلي بالدخول إلى الملاعب الأولمبية، وهذا يعني أن أولمبياد طوكيو 2020 ستعد أول دورة ألعاب أولمبية تُعقد خلف أبواب مغلقة.

وحذر الوزير الياباني المسؤول عن الاستجابة لفيروس كورونا، ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الخميس، من أن "عدد الحالات الجديدة في ارتفاع مستمر بطوكيو".

وأضاف: "مع زيادة حركة الناس، تمثل سلالة دلتا الأكثر عدوى الآن حوالي 30 % من الحالات. ومن المتوقع أن يتوسع هذا أكثر".