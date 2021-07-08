عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعلان الطوارئ.. قرار عاجل جديد من اليابان بشأن أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، إقامة فعاليات الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو بدون جماهير، بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية في العاصمة.

 

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، تعد هذه ضربة أخرى لمشهد الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو، قبل أسبوعين فقط من حفل الافتتاح.

بسبب إصابات كورونا.. قرار عاجل لـ اليابان قبل انطلاق أولمبياد طوكيو

مصادر: اليابان وبريطانيا تجريان مناورات بحرية مشتركة في خليج عدن قريبا

وكان المنظمون في اليابان خططوا لحضور الجماهير بنسبة تصل إلى 50٪، بحد أقصى 10000 ياباني وعدم وجود مشجعين من الخارج.

 

لكن الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وانخفاض معدل التطعيمات، أجبرا السلطات على إعادة النظر في الأمر.

 

وكانت السلطات في اليابان أعلنت، اليوم الخميس، حالة الطوارئ الصحية قبل أسبوعين من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

 

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قررت الحكومة اليابانية، إعلان حالة طوارئ جديدة بسبب فيروس كورونا، حيث تمتد طوال فترة أولمبياد طوكيو، حيث ذكرت تقارير أن المنظمين يمكنهم منع المشجعين من حضور جميع الأحداث تقريبًا.

 

وقال رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، في اجتماع حكومي بشأن إجراءات كورونا: "سنفرض حالة الطوارئ في طوكيو وذلك حتى 22 اغسطس".

 

وقبل أسبوعين فقط على حفل افتتاح أولمبياد طوكيو في 23 يوليو الجاري، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة، وأثار انتشار سلالة دلتا الأكثر عدوى مخاوف المسؤولين.

 

وتهدد الإصابات المتزايدة بعرقلة خطط السماح لما يصل إلى 10 آلاف مشجع محلي بالدخول إلى الملاعب الأولمبية، وهذا يعني أن أولمبياد طوكيو 2020 ستعد أول دورة ألعاب أولمبية تُعقد خلف أبواب مغلقة.

 

وحذر الوزير الياباني المسؤول عن الاستجابة لفيروس كورونا، ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الخميس، من أن "عدد الحالات الجديدة في ارتفاع مستمر بطوكيو".

 

وأضاف: "مع زيادة حركة الناس، تمثل سلالة دلتا الأكثر عدوى الآن حوالي 30 % من الحالات. ومن المتوقع أن يتوسع هذا أكثر".

اليابان كورونا طوكيو اولمبياد طوكيو الألعاب الأولمبية

ترشيحاتنا

5 حالات يجيز فيها القانون فصل الموظف بغير الطريق التأديبى.. إعرفها

مد أجل الحكم على طالب متهم بخطف وهتك عرض طفلة لجلسة 4 أغسطس

تدريب 800 شاب.. ننشر تفاصيل اتفاقية القوى العاملة والبابا تواضروس

8001.. رواية جديدة للكاتبة سالي الباز في معرض الكتاب

الثقافة تعلن عن فتح باب الاشتراك في المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"

بعد إعلان الطوارئ.. قرار عاجل جديد من اليابان بشأن أولمبياد طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. رحيل المدير الفني للزمالك لكرة السلة

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

اتفاق رسمي.. إسرائيل تزود الأردن بـ 50 مليون متر مكعب من المياه

مجلس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين اثنين

اشتاق لرؤية الأطفال.. شاهد.. مرتضى منصور يبكى ويتراجع عن زيارة الزمالك

الإفتاء توضح حكم التسمية بـ ريماس وريتاج وتكشف عن الأسماء المحرمة شرعًا

هذه السورة تمنع الخلافات الزوجية.. اغتنموها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

فيديو

فيديو جراف.. رانيا صفوت من ميكروفون الاذاعة إلى قاتلة

فيديو جراف.. التحرش بـ زينب غريب والحكم على الطبيب المتحرش

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

دكان الفرحة .. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات؟

المزيد

ساحة رأي

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ