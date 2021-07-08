علاء عابد: ما تشهده هيئة موانئ البحر الأحمر خطة تنمية مستدامة

شهد الوفد البرلماني للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال زيارته لميناء شرم الشيخ، عملية إنزال ورفع يخت سياحي بواسطة القزق الميكانيكي الذي دخل الخدمة بشكل تجريبي وتم انشاؤه بتكلفه 70 مليون جنيه لصيانة وإصلاح السفن واليخوت بالبحر الأحمر وخليج العقبة بقدرة إصلاح 400 يخت سنويا وقوه رفع 200 طن، وذلك وسط إشادة برلمانية واسعة.

ووصفت اللجنة البرلمانية، ما شاهدوه بميناء "شرم الشيخ"، بالإنجاز.



قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن ما تشهده هيئة موانئ البحر الأحمر يأتي في إطار خطة التنمية المستدامة التي أعدتها القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي صانع النهضة الحديثة في مجال النقل والمواصلات.

وأضاف النائب علاء عابد، أن الموانئ المصرية تؤدي دورا كبيرا ومهما في تعظيم إيرادات الدوله وبخاصة موانئ البحر الأحمر التي شهدت طفرة كبيرة في التقدم والفضل في ذلك يرجع للرئيس السيسي الذي وضع خطط النهوض بالمواني وتابع تنفيذها بنفسة.

المشروعات القومية الجذابة

واكد علاء عابد، أن الموانئ بصفة عامة من المشروعات القومية الجذابة للاستثمار وبصفة خاصة موانئ البحر الأحمر لزيادة العائد الاستثماري، وجذب السياحة الأجنبية والعربية لمحافظة جنوب سيناء بشكل خاص، وللدولة بشكل عام.

ومن جانبه أكد النائب خالد عبد المولي، أن أعضاء لجنة النقل سبق وطالبوا بسرعة وجود قزق آلي بميناء شرم الشيخ، يستهدف صيانه واصلاح اليخوت السياحية بمنطقة البحر الأحمر، لاسيما وأن الموجود في وقت سابق كان يدويا، وعند بدء التشغيل التجريبي كانت اشادتنا بتنفيذ التوصيات، مما يؤكد علي التنسيق الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.



ومن جانبه قال النائب خالد عبد المولي ، إن ما يتم من استثمارات في مجال الطرق بمدينة شرم الشيخ، مطمئن جدا ، للعائد الاستثماري المباشر وغير المباشر وفي ظل توجه الدوله المصرية لجذب السياحة الداخلية والخارجية.



ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، كلا من النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد امين سر لجنة النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء ، النائب خالد عبد المولي، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل ، النائب ناصر هداية، الدكتور محمد علي مستشار لجنة النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق أمين اللجنة.