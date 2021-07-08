رسميا.. إقامة أولمبياد طوكيو بدون جمهور

أعلنت اللجنة المنظمة لـ أولمبياد طوكيو 2021، إقامة دوري الألعاب الأولمبية بدون حضور جماهيري.

وقالت سيكو هاشيموت، رئيسة دورة الألعاب هذا العام ، إن الوضع "مؤسف" واعتذرت لمن اشتروا التذاكر.

رفض ياباني لإقامة أولمبياد طوكيو 2021

وخططت اليابان في البداية للسماح بحضور الجماهير بنسبة 50% من سعة الملاعب لكن دون أن يتجاوز الحضور عشرة آلاف شخص.

وتعهدت حكومة سوجا واللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المحلية المنظمة بتوفير دورة ألعاب آمنة لكن أغلب الشعب الياباني يعارض إقامة الأولمبياد في الظروف الراهنة.