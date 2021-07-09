عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على ضوابط ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء بالقانون الجديد

طبيب نفسي
طبيب نفسي

يهدف قانون رعاية المريض النفسي، وتعديلاته الجديدة الصادرة بالقانون رقم 210 لسنة 2020 ، إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها.

 

كما استهدفت التعديلات الجديدة ، تأكيد أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، وضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد أهمية التعليم المستمر، وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.

 

txt

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

txt

بالسجن وغرامة 100 ألف جنيه.. كيف حمى القانون المريض النفسي من الخطر؟

 

ومنح القانون مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية فى حالة المخالفة.

 

ضوابط ممارسة العمل لغير الأطباء

 

 

ووفقا للقانون، يُضاف إلى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باب جديد ، بعنوان “ تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين” 

 

 

تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين

 

ونصت المـادة (35 مكررًا) من القانون على أنه استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا القانون، تسرى أحكام هذا الباب على ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين أيًا كان موقع عملهم.

 

ويقصد فى تطبيق أحكام هذا الباب بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

 

1-العلاج النفسى:

نوع من العلاج يمارسه الطبيب النفسى أو المعالج النفسى من غير الأطباء النفسيين تحت إشراف الطبيب المذكور، ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعى لتقييم الاستجابات غير التوافقية أو التى يشوبها خلل وظيفى سواء فى الانفعال أو التفكير أو السلوك وعلاجها، وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية وغيرها من أنواع العلاجات الأخرى التى تثبت فاعليتها.

 

2-المعالج النفسى:

هو من يقوم بتنفيذ خطة العلاج النفسى تحت إشراف الطبيب النفسي.

 

3- اللجنة:

 

لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين. 

 

قانون رعاية المريض النفسي المريض النفسي العلاج النفسي الأطباء مهنة العلاج النفسى الأطباء النفسيين

موضوعات متعلقة

طبيب نفسي: العنف الأسري يُزيد الاضطرابات لدى الأبناء.. فيديو

كيف تتأثر حالة دلال عبدالعزيز بمعرفة خبر وفاة سمير غانم؟.. طبيب نفسي يجيب

ترشيحاتنا

كذبه.. أول تعليق من النحاس على اتهامه بـ تفويت المباراة أمام الأهلي

تايوان: اعتقال 11 شخصا يشتبه بضلوعهم في اغتيال رئيس هايتي

رضا عبدالعال يتغزل في موسيماني ويدافع عن النحاس

هايتي: 26 مسلحا من كولومبيا وأمريكيان شاركوا في قتل الرئيس جوفينيل مويس

غيرة أم سذاجة .. زوجة تطلب الطلاق بسبب تعليقات زوجها على فيس بوك

بتكلفة 37 مليار جنيه.. القاهرة تشهد أضخم إنجازات للطرق والكباري بـ 349 مشروعا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

بمارس الرذيلة مقابل المال.. اعترافات موكا حجازى فتاة التيك توك عقب القبض عليها

غير مستقرة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

هيحصل جدل خلال 10 أيام.. خالد الغندور يشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة عقب مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

كيف يمكن لحقن البلازما إعادة الخلايا بعد عملية ختان الإناث ؟

ماذا حدث.. مرتضى منصور يبكي للمرة الأولى ويتراجع عن زيارة الزمالك "فيديوجراف"

بمشاركة دولية.. مؤتمر طب التجميل النسائي يناقش حلول الحد من ختان الإناث.. فيديو

استوصوا بالنساء خيرا.. السيسي يوجه رسالة للعالم الإسلامي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ