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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ساحة رأي

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

صدى البلد

 

فجر 7 يوليو 2017  هجوم إرهابي علي كمين البرث في سيناء تصدي له أبطال الجيش المصري بقيادة المقدم أحمد المنسي بكل شجاعة إلي أن نالوا شرف الشهادة بعد سقوط عشرات القتلى من الإرهابيين في مشهد يعد ملحمة بطولة لرجال جيش مصر العظيم.
يقينا فقدت مصر أغلي الرجال .

أبطال ملحمة البرث في قلب مصر وقد تم توثيق ماجري قبل عامين في مسلسل الإختيار.
معارك الشرف والبطولة كثيرة وهنا التناول المستمر يبرز بطولات رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه.

معركة مصر ضد الإرهاب إذا مستمرة وذاك لأجل ثوابت يحافظ عليها الجيش المصري العظيم بغية تطهير سيناء من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة التي إستترت بين المدنيين بغية ترويع الآمنين ولاشك أن يقظة رجال الجيش والشرطة حدت كثيراً من العمليات الإرهابية .

الحرب ضد الإرهاب ضرورة إستلزمتها الظروف بعد ثورة 30يونيو 2013 وقد كانت الأهداف العسكرية سبيل الآلية الإرهابية وهنا تصدي رجال الجيش بكل بسالة وكانت معركة مربع البرث نموذجاً قاتل خلالها أبطال الكمين حتي نالوا الشهادة دون تفريط أو تراخي.

في الذكري الرابعة لملحمة أبطال معركة مربع البرث
مصر لن تنسي هؤلاء الأبطال وقد تولي الجيش المصري العظيم الثأر من شوارد البشر أعداء الوطن والدين.
الشهيد العقيد  أحمد المنسي والذين معه في الجنة أحياء عند ربهم يرزقون.

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