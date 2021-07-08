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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد ألسن عين شمس: توفير الإمكانيات لدعم التحول الرقمي والميكنة بالجامعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كرمت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية ألسن عين شمس، موظفي الإدارات المختلفة، المشاركين في الدورة التدريبية التى أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لرفع كفاءة الجهاز الإدارى لإستخدام معالجات النصوص الإلكترونية، والتمرس على استخدام خدمات مايكروسوفت في الأعمال اليومية بالإدارات، والتى استمرت على مدار خمسة أيام بمعامل الكلية.

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أكدت د. سلوى رشاد، عميد كلية ألسن عين شمس، أن الميكنة وتحويل الأعمال المكتبية من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة يجب أن يتم عن طريق خطوات واسعة لتدريب العنصر البشرى ورفع كفاءته للتعامل مع التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة المصرية بمختلف قطاعاتها ضمن الخطة الاستراتيجية ٢٠٣٠ التى تتبناها الدولة المصرية.

وأكدت عميد كلية ألسن عين شمس، أن جامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتيني، ونواب رئيس الجامعة، وفروا كل الإمكانيات المتاحة لدعم عملية التحول الرقمى والميكنة بقطاعات الجامعة في فترة وجيزة.

من جانبها، أوضحت د. يمنى صفوت، وكيل كلية ألسن عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القطاع يواصل إطلاق فعالياته المتنوعة التى تسهم في تدريب وتنمية العنصر البشري في الكلية باعتباره الركيزة الأساسية لعمليات التطوير التى تشهدها إدارات الكلية بمختلف تخصصاتها.

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