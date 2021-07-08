مفوض الليجا: الأهلي أفضل ناد في أفريقيا.. وانتقال محمد صلاح إلى الدوري الإسباني صعب

في حوار خاص “ لـ صدى البلد”، تحدث خوان فوينتس المفوض الرسمي لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”، عن سبب التعاون مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، ومدى إمكانية انتقال محمد صلاح إلى الليجا خلال الفترة الماضية، والعديد من الأمور التي تخص الكرة المصرية.

وأعلن النادي الأهلي، مؤخرا، عن التعاون مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم « الليجا»، من خلال القسم التعليمي للرابطة لإطلاق دورة ضمن برنامج ماجستير إدارة الأعمال «MBA» ومن المقرر أن تنطلق الدورة في العاصمة الإسبانية مدريد مطلع شهر نوفمبر المقبل.

إليكم نص الحوار:

لماذا اختارت الليجا الاهلى من مصر للتعاون معه؟

مهمتنا في مصر هي تعزيز التعاون الاستراتيجي مثلما حدث مع الأهلي، علاقتنا مع النادي الأهلي قوية منذ البداية، ونتطلع إلى التعاون في مشاريع أكبر في المستقبل القريب.

ما رأيك في منظمة النادي الأهلي؟

الأهلي يمتع بقوة رياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ، نحن متحمسون للغاية لشراكتنا معه، لأنها ستوفر عقلية دولية جديدة لعالم كرة القدم حيث أن هدفنا في هذا البرنامج هو المساعدة في إضفاء الطابع الاحترافي على صناعة الرياضة العالمية واكتساب مواهب اليوم والغد، و كلما زاد عدد الأشخاص المؤهلين دوليًا والمتنوعين الذين يعملون في هذه الصناعة ، ستكون كرة القدم المجهزة بشكل أفضل من أجل النمو.

هل نرى تعاونًا مختلفًا بين الكرة الإسبانية والمصرية في الفترة المقبلة؟

نحن دائمًا منفتحون ونتطلع إلى إيجاد أوجه التعاون في السوق مع المؤسسات الرياضية المختلفة.

في رأيك.. هل يوجد لاعبين في مصر يستحقون اللعب في الدوري الإسباني؟

نعم بالطبع، يوجد لاعبين مميزين جدا في الدوري المصري، لكن لا استطيع تحديد أسماء.

ما رأيك في مستوى كرة القدم المصرية؟

تشبه إلى حد ما كرة القدم الإسبانية، من حيث أن أهم قوتين من حيث السيطرة الألقاب في القارات فمصر تسيطر على الألقاب في أفريقيا، وإسبانيا تسيطر على البطولات في أوروبا.

الأهلي والزمالك يسيطران على الألقاب في أفريقيا، وكذلك الحال بالنسبة لـ ريال مدريد وبرشلونة في أوروبا ، أيضًا في السنوات الأخيرة، تعمل الفرق الجديدة بجد من أجل الوصول إلى القمة.

هل يوجد خطة من جانب الليجا تجاه الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة؟

الليجا هي المنافسة الدولية الأكثر شعبية في المنطقة، ولدينا فرصة كبيرة لمواصلة تعزيز حضورنا العالمي بالإضافة إلى المشاركة مع معجبينا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كيف يمكن للدوري الإسباني أن يساهم في تطوير الكرة المصرية؟

لدينا شراكة تعليمية مع جامعة إسلسكا، تهدف إلى إضفاء الطابع الاحترافي على لاعبي كرة القدم من خلال التعليم، وهو مشروع طويل الأجل نعمل فيه جنبًا إلى جنب مع مشاريع كبيرة أخرى في طور الإعداد.

هل تشجع فريقا معينا في الدوري المصري؟

أشاهد الدوري المصري الممتاز لكني لا أشجع أي ناد معين.

رئيس الليجا أكد مؤخرا صعوبة انتقال محمد صلاح إلى الدوري الإسباني.. ما تعليقك؟

بالطبع انتقال محمد صلاح إلى الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة أمر صعب، بسبب الأزمة المالية، نتيجة تفشي فيروس كورونا، والتي أثرت على جميع الدوريات في العالم، وليس الدوري الإسباني فقط.

هل تتمنى انتقال محمد صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد؟

أعتقد أن وجوده في الليجا سيكون ذا قيمة هائلة.

من وجهة نظرك.. من هو أفضل نادٍ في أفريقيا حاليا؟

من حيث الألقاب الدولية ، الأرقام تتحدث: الأهلي.

أفضل لاعب في مصر من وجهة نظرك؟

هناك لاعبون موهوبون، لا لكن استطيع تحديد لاعب معين.