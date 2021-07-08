عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عدم السماح باصطحاب الهاتف لأي فرد داخل اللجنة

تعليم جنوب سيناء: غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة

الاجتماع
الاجتماع

عقد  محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس بديوان عام المديرية اجتماعا مع رؤساء اللجان ومديري الإدارات استعدادا للامتحانات وذلك بعد غد السبت  
ورحب  وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء  برؤساء اللجان بالمحافظة متمنيا  النجاح في مسؤولياتهم باللجان، وطلب منهم التواصل مع  مديري الإدارات لتذليل أي عقبة أمامهم و التواصل مع غرفة عمليات المديرية التي تعمل على مدار الساعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا على الدقة عند تزويد غرفة العمليات بكل بيان، مشددا على وضع آلية محددة للاتفاق على وضع ثابت يسمح بعدم اصطحاب أي فرد للهاتف المحمول ماعدا الهاتف الذي يصطحبه السيد رئيس اللجنة، مع الاحتفاظ باليقظة والفطنة عند معالجة الأمور الطارئة أو التي تستجد باللجنة مؤكدا علي رؤساء اللجان بعدم مغادرة أي من الملاحظين للجان إلا بعد التأكد من خلوها من الطلاب وتسليم أوراقهم وفق الإجراء المتبع .
و شدد  بعدم السماح للإعلام أو أي مسؤول بإصدار بيان إعلامي عن الامتحانات ودخول مرحلة الصمت الإعلامي مع اول أيام الامتحانات، لافتا أنه لم يصدر أي تصريح إعلامي لأي مسؤول بالمديرية مع الإعلام سواء قبل أو بعد اليوم .

و أضاف  محمد عطية مدير التطوير التكنولوجي أنه تم تكليف السادة إخصائي التطوير بالتأكد من أن التابلت الموجود مع الطالب هو التابلت المُسلم له من الوزارة (داخل المنظومة) وغير مهكر، وأنه فى حالة اكتشاف أي جهاز خارج المنظومة يتم سحبه قبل بدء الامتحان وإذا بدأ الامتحان يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين.
اقرا ايضا : 
انطلاق مهرجان الصيف لأبناء المعلمين بجنوب سيناء

 

اخبار المحافظات تعليم جنوب سيناء غرفة عمليان امتحانات الثانوية اجتماع

ترشيحاتنا

فيدديوجراف.. بسبب عمرو دياب.. الفنانة دينا الشربيني تنفعل أمام الكاميرات

إعلان مفاجئ لـ شوبير قبل ساعات من مواجهة الأهلي والمقاولون

مفوض الليجا: الأهلي أفضل ناد في أفريقيا.. وانتقال محمد صلاح إلى الدوري الإسباني صعب

نداء عاجل من الجوازات السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تطورات إنشاءات حلبة F1 جدة للسباقات بالسعودية

أفخم 5 سيارات SUV موديلات 2021 في مصر| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

رسميا.. رحيل المدير الفني للزمالك لكرة السلة

نداء عاجل من الجوازات السعودية بشأن الوافدين المخالفين

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

أول تعليق من بوش مدرب سلة الزمالك بعد إعلان رحيله رسميا

تطورات إنشاءات حلبة F1 جدة للسباقات بالسعودية

السيسي يطلع على مشروع مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية بـ قناة السويس

فجر السعيد تفتح النار على محمد رمضان بسبب حفيدة صدام حسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

فيديو

فيديوجراف.. ماذا قدم طبيب بورسعيد من أجل كل هذا الحب

فيديو جراف.. رانيا صفوت من ميكروفون الاذاعة إلى قاتلة

فيديو جراف.. التحرش بـ زينب غريب والحكم على الطبيب المتحرش

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

المزيد

ساحة رأي

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ