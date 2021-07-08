تعليم جنوب سيناء: غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة

عدم السماح باصطحاب الهاتف لأي فرد داخل اللجنة

عقد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس بديوان عام المديرية اجتماعا مع رؤساء اللجان ومديري الإدارات استعدادا للامتحانات وذلك بعد غد السبت

ورحب وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء برؤساء اللجان بالمحافظة متمنيا النجاح في مسؤولياتهم باللجان، وطلب منهم التواصل مع مديري الإدارات لتذليل أي عقبة أمامهم و التواصل مع غرفة عمليات المديرية التي تعمل على مدار الساعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا على الدقة عند تزويد غرفة العمليات بكل بيان، مشددا على وضع آلية محددة للاتفاق على وضع ثابت يسمح بعدم اصطحاب أي فرد للهاتف المحمول ماعدا الهاتف الذي يصطحبه السيد رئيس اللجنة، مع الاحتفاظ باليقظة والفطنة عند معالجة الأمور الطارئة أو التي تستجد باللجنة مؤكدا علي رؤساء اللجان بعدم مغادرة أي من الملاحظين للجان إلا بعد التأكد من خلوها من الطلاب وتسليم أوراقهم وفق الإجراء المتبع .

و شدد بعدم السماح للإعلام أو أي مسؤول بإصدار بيان إعلامي عن الامتحانات ودخول مرحلة الصمت الإعلامي مع اول أيام الامتحانات، لافتا أنه لم يصدر أي تصريح إعلامي لأي مسؤول بالمديرية مع الإعلام سواء قبل أو بعد اليوم .

و أضاف محمد عطية مدير التطوير التكنولوجي أنه تم تكليف السادة إخصائي التطوير بالتأكد من أن التابلت الموجود مع الطالب هو التابلت المُسلم له من الوزارة (داخل المنظومة) وغير مهكر، وأنه فى حالة اكتشاف أي جهاز خارج المنظومة يتم سحبه قبل بدء الامتحان وإذا بدأ الامتحان يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين.

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