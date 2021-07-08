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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلان مفاجئ لـ شوبير قبل ساعات من مواجهة الأهلي والمقاولون

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أعلن أحمد شوبير تعليقه على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أمام المقاولون العرب والمقرر إقامتها مساء اليوم باستاد السلام فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 26 من منافسات الدوري الممتاز .

وكتب شوبير عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا : “ معلقاً علي مباراة الاهلي والمقاولون العرب الساعة ٩ مساءً علي OnTime Sports ” .

ومن المقرر ان تقام مباراة الاهلي والمقاولون العرب في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت، ويدخل الأهلي المباراة متسلحا بكافة عناصره الرئيسية فيما عدا عمرو السولية الذي فضل المدير الفني بيتسو موسيماني إراحته في هذه المباراة خوفا من تعرضه للإرهاق بسبب مشاركته في جميع مبارايات الاهلي السابقة سواء في دوري ابطال افريقيا او الدوري العام، وعلى لطفى نتيجة إصابته بشد في العضلة الضامة.

ويدخل النادي الأهلي مباراة المقاولون العرب محتلا المركز الثاني وفي جعبته 45 نقطة من 21 مباراة لعبها في الدوري، ويتبقى للأهلي 6 مبارايات أخرى بخلاف مباراة المقاولون العرب حتى يتساوى في عدد المباريات التي لعبها مع الزمالك الغريم التقليدي.

وكان قد حقق الاهلي فوزا كبيرا في اللقاء السابق امام سموحة بـ 4 أهداف دون رد نجح في تسجيلها كلا من محمد شريف هدفين وحسين الشحات هدف وعلى معلول هدف من ضربة جزاء، في حين حقق المقاولون العرب التعادل الإيجابي بنتيجة 2 - 2 في مباراته السابقة أمام بيراميدز.

ويدخل المقاولون العرب مباراة اليوم أمام الأهلى رافعا شعار لا بديل عن تحقيق الفوز من أجل الهروب من الموقف الصعب الذى يعيشه بجدول ترتيب الدوري .

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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