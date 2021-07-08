برلماني: أفواج سياحية ضخمة تعود إلى مصر بعد رفع الحظر الروسي

قال محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إعلان روسيا قرار رفع الحظر عن رحلات الطيران "العارض" من وإلى مصر يصب فى صالح مصر فى المقام الأول.

السياحة الروسية بالنسبة لمصر

وأكد “بدراوى” لـ"صدى البلد"، أن السياحة الروسية بالنسبة لمصر قبل إعلان الحظر كانت تمثل مصدرا كبيرا للعملة الصعبة فكل عام كان يأتى إلى مصر من روسيا ما يقارب 3 ملايين سائح وعند توقف الطيران الروسي بسبب الأزمة التى حدثت في السابق انخفضت أعداد الوفود من روسيا إلا بعضا منها يأتي من أوكرانيا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن فور انتهاء أزمة كورونا ستعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى وسوف تستقبل مصر أعدادا كبيرة من الوفود القادمة من الخارج، لافتا إلى أن صادرات السياحة هذا العام فى تحسن فمصر تخطت 12 مليون سائح مقتربة من العدد التى كانت تسجله قبل أزمة كورونا وقبل حظر الطيران الروسي إلى مصر.

وأوضح النائب، أن السائح الروسي يفضل السياحة الشاطئية ولذلك يجب على وزارة السياحة أن تصنع برنامجا سياحيا متميزا تستطيع من خلال الترويج للسياحة فى المدن مثل شرم الشيخ والغردقة وتستعد جميع الفنادق لاستقبال السائحين من كل مكان.

وتابع النائب حديثة:أفواج سياحية كبيرة سوف تأتي الى مصر بعد رفع الحظر الروسي عن مصر.

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، رفع الحظر عن رحلات الطيران "العارض" من وإلى مصر.

وحسب "روسيا اليوم"، رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا، اليوم الخميس، الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر.

وكانت وكالة إنترفاكس الروسية، نقلت في يونيو الماضي، عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن روسيا قد تستأنف رحلات الطيران العارض إلى المنتجعات المصرية خلال صيف العام الحالي.

وأكدت روسيا في وقت سابق، أنها ستزيد عدد الرحلات الجوية مع مصر وعدد من الدول الأخرى.