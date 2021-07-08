تعرف على برنامج الأهلي استعدادا لنهائي دوري أبطال أفريقيا

أستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي برنامج السفر الي المغرب استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز المقرر لها 17 يوليو الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي الثلاثاء المقبل علي متن طائرة خاصة الي المغرب برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

ومن المقرر أن يرافق البعثة عدد من أعضاء المجلس علي نفقتهم الخاصة مثل خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد سراج الدين ومحمد الجارحي بجانب خالد الدرندلي أمين الصندوق ولا يزال العامري فاروق نائب رئيس النادي لم يحسم موقفه وإن كان هناك اتجاه كبير لسفره هو الآخر.

ويخوض الفريق الاحمر مرانه صباح الثلاثاء باستاد مختار التتش علي ان تغادر البعثة بعدها الي مطار القاهرة .

ويتدرب الاهلي يومي الأربعاء والخميس بأحد الملاعب الفرعية بالمغرب علي ان يكون المران الأخير بملعب مركب محمد الخامس يوم الجمعة وهو الملعب الذي يستضيف المباراة.

ويخوض الأحمر مباراة مهمة في بطولة الدوري الممتاز اليوم الخميس، عندما يحل ضيفا على فريق المقاولون العرب في التاسعة مساء على استاد بترو سبورت، المؤجلة من الأسبوع الـ26 ضمن منافسات المسابقة.



ويسعى الأهليٕ لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث والمضي في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.



يدخل الأهلي مباراة المقاولون اليوم وفي رصيده 45 نقطة جمعها من21 مواجهة بعدما حقق الفوز في 13 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة».



وتعادل في 6 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز » والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.



ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 16 هدفًا.



فيما يدخل المقاولون العرب مباراة اليوم برصيد 29 نقطة جمعها من 26 مباراة بعدما حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر في 11 مباراة.



وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق، لمباراة المقاولون العرب، وضمت 21 لاعبا هم:



محمد الشناوي ومحمود وحيد، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف، وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.