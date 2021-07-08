بالفيديو .. خالد الجندي: المتسلفون حاولوا طمس العقيدة الإسلامية الحقيقية

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الناس قررت تتعلم العقيدة ورفضت الوصايا من المتسلفين، الذين زيفوا العقيدة الإسلامية الحقيقية، وهى العقيدة الأشعرية عقيدة أهل السنة والجماعة، التى حاولوا أن يطمسوها، ويشوهوها، لافتا إلى أنه لا سكوت على هذه المزاعم السافرة التى يروجها المتسلفين.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "هؤلاء المتسلفة يحاولوا تشويه عقيدة الأزهر بكتائب الكترونية مزيف، تحاول طمس العقيدة الإسلامية الحقيقة، لكننا سنواجهم وسنفضح أساليبهم".



وفي حلقة سابقة قال الشيخ خالد الجندي ، إن السلفيين يمثلون مدرسة لا تعرف بواطن المعاني، ولا مجازيات الألفاظ، ولا بلاغيات الكلمات، لافتا إلى أن السلفيين يؤلون المعاني، مشيرا إلى أن السلفيين لديهم تلف عقلي.

السلفيون يفسرون مجازيات الألفاظ بشكل خاطئ

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن هناك مجازيات الألفاظ يستخدمها الجميع يفسرها السلفيين بشكل خاطئ، مشيرا إلى أن الشخص إذا قال لابنه إنك إذا تأخرت عن موعدك فلن تكون ابني ولا أعرفك، حينها سيقول السلفيين أن هذه الابن هو ابن حرام وابن زنا، والزوجة يجب ينفذ عليها حد الرجم، لأن السلفي يفسر الأمور بألفاظها فقط، وهذا خطأ.

النبي محمد علمنا تمام كمال الترهيب وتمام كمال الترغيب

وتابع الجندي: «النبي علمنا تمام كمال الترهيب وتمام كمال الترغيب وهذا يظهر في حديث النبي محمد، أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمتر على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فالسلفيين ينظرون إلى هذه المرأة باعتبارها زانية يجب أن يقام عليها الحد وهذا خطأ بين».