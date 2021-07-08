عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالفيديو .. خالد الجندي: المتسلفون حاولوا طمس العقيدة الإسلامية الحقيقية

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الناس قررت تتعلم العقيدة ورفضت الوصايا من المتسلفين، الذين زيفوا العقيدة الإسلامية الحقيقية، وهى العقيدة الأشعرية عقيدة أهل السنة والجماعة، التى حاولوا أن يطمسوها، ويشوهوها، لافتا إلى أنه لا سكوت على هذه المزاعم السافرة التى يروجها المتسلفين.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "هؤلاء المتسلفة يحاولوا تشويه عقيدة الأزهر بكتائب الكترونية مزيف، تحاول طمس العقيدة الإسلامية الحقيقة، لكننا سنواجهم وسنفضح أساليبهم". 


وفي حلقة سابقة قال الشيخ خالد الجندي ، إن السلفيين يمثلون مدرسة لا تعرف بواطن المعاني، ولا مجازيات الألفاظ، ولا بلاغيات الكلمات، لافتا إلى أن السلفيين يؤلون المعاني، مشيرا إلى أن السلفيين لديهم تلف عقلي.

 

السلفيون يفسرون مجازيات الألفاظ بشكل خاطئ

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن هناك مجازيات الألفاظ يستخدمها الجميع يفسرها السلفيين بشكل خاطئ، مشيرا إلى أن الشخص إذا قال لابنه إنك إذا تأخرت عن موعدك فلن تكون ابني ولا أعرفك، حينها سيقول السلفيين أن هذه الابن هو ابن حرام وابن زنا، والزوجة يجب ينفذ عليها حد الرجم، لأن السلفي يفسر الأمور بألفاظها فقط، وهذا خطأ.

 

النبي محمد علمنا تمام كمال الترهيب وتمام كمال الترغيب

وتابع الجندي: «النبي علمنا تمام كمال الترهيب وتمام كمال الترغيب وهذا يظهر في حديث النبي محمد، أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمتر على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فالسلفيين ينظرون إلى هذه المرأة باعتبارها زانية يجب أن يقام عليها الحد وهذا خطأ بين».

الشيخ خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية العقيدة المتسلفين العقيدة الأشعرية

ترشيحاتنا

أحد علماء الأزهر: المنتحر ليس بكافر لكنه فاسق.. فيديو

وزيرة الهجرة توجه رسالة للمصريين العالقين في الإمارات

التنسيقية: الدولة مكنت المرأة في مجالات لم نكن نتخيلها

انطلاق مؤتمر طب التجميل النسائي في الشرق الأوسط من المؤسسة الأمريكية.. صور

الدورى المصري.. تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة بيراميدز

روسيا تعلن استعدادها للتدخل العسكري في أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل الفنان هاني شاكر إلى المستشفى.. تفاصيل

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

غير مستقرة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

رسميا.. رحيل المدير الفني للزمالك لكرة السلة

48 ساعة في العناية .. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر

البحرين.. قرار عاجل بشأن الوافدين بداية من الأحد

إثيوبيا تستدعي دبلوماسييها وتغلق مقار 30 بعثة خارجية حول العالم

إعلان مفاجئ لـ شوبير قبل ساعات من مواجهة الأهلي والمقاولون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

فيديوجراف.. بسبب عمرو دياب.. دينا الشربيني تنفعل أمام الكاميرات

فيديوجراف.. ماذا قدم طبيب بورسعيد من أجل كل هذا الحب

فيديو جراف.. رانيا صفوت من ميكروفون الاذاعة إلى قاتلة

فيديو جراف.. التحرش بـ زينب غريب والحكم على الطبيب المتحرش

المزيد

ساحة رأي

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ