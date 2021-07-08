الدورى المصري.. تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة بيراميدز

أعلن أحمد كشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها بعد قليل على استاد السلام، ضمن مؤجلات الأسبوع ال22 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالأتى :

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: علاء سلامة، معاذ الحناوي، محمد الشبيني، محمد طارق ابو العز

خط الوسط: محمد سوستة، إبراهيم عبد الخالق، غنام محمد، مصطفى جابر.

خط الهجوم : مصطفى البدري و ممادوا انياس.



وفى المقابل يخوض بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - طارق طه

خط الوسط: رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إيريك تراوري - عمر جابر

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - عبد الله بكري - محمود صابر - محمود حمادة - محمود وادي - محمد حمدي - أحمد توفيق - إبراهيم حسن- علي جبر