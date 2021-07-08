بحضور ممثلي 40 شركة سعودية .. ملتقى سعودي للاستثمار في السودان

انعقد في الرياض اليوم ملتقى استثماري، نظمته وزارة الاستثمار السعودية، بحضور ممثلي 40 شركة سعودية كبرى وعدد من رجال الأعمال؛ للاطلاع على فرص الاستثمار في السودان في شتى المجالات.



وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم - في كلمته أمام الملتقى - إن البيئة في السودان أصبحت جاذبة للاستثمار السعودي الحكومي أو الاستثمار عبر القطاع الخاص.



وأشار إلى أنه تم إجراء إصلاحات اقتصادية وتشريعية في قانون الاستثمار شمل الحوافز والضمانات وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى قانون محاربة الفساد وإصلاحات في النظام المصرفي وقانون النظام المزدوج للنظام المصرفي بجانب قانون النافذة الموحدة والتحول الرقمي وإزالة المعوقات خاصة تحويل الأرباح للخارج.



من جهته، أكد وزير النفط السوداني المهندس جادين عبيد، توفر فرص للاستثمار في مجال النفط في السودان.



من جانبه، أشار وزير الاستثمار السوداني الدكتور الهادي محمد إبراهيم إلى وجود فرص استثمارية وضمانات لحماية المستثمرين بالقانون في ظل وجود عهد جديد وتنسيق كبير بين القطاعات المختلفة.