مني داوود تكتب: مغامرة هنية

ما رأيك عزيزي ان نقوم بمغامرة تبادل الأدوار ليوم واحد ..واحد فقط علي ان تقوم انت بكل اعمالي المنزليه الذي أوضحت مرارا وتكرارا أنها أعمال تافهة ًوان افكاري كلها علي حدرأيك عزيزي ان نقوم بمغامرة تبادل الأدوار ليوم واحد ..واحد فقط علي ان تقوم انت بكل اعمالي المنزليه الذي أوضحت مرارا وتكرارا انها أعمال تافهة ًوان افكاري كلها علي حد تعبيرك في مية البطيخ.

وأنا أقوم بالذهاب للعمل واتكفل كل الأمور المادية لمدة يوم واحد.

في الصباح سأقوم بالذهاب الى العمل الذي ادعيت كثير انه شاق و انك تتعب وتتحمل الكثير من الجهد والمشقة في سبيل ارضائنا وتوفير كل متطلبات الحياة.

وتقوم انت بالاستيقاظ بعد صلاة الفجر علي أن تقوم بتجهيز وجبة الإفطار وبعدها تقوم بتحمل المعركة الصباحية بإيقاظ الصغار للذهاب للمدرسه وغسل وجوههم وتحمل بكاؤهم ثم تقوم بتوصيلهم الى باب المدرسة علي ان تذهب سريعا للأسواق لشراء مستلزمات المنزل لتقوم بوجبة الغداء الشهية.

عزيزي لاتنسي انا احب الاكل الطازج لا تضع لي طعام الأمس لان ذلك ان دل يدل علي إهمالك وعدم القيام بمسؤلياتك ثم تقوم بالذهاب الي المدرسة لجلب الاطفال للبيت ثم نقوم بتناول وجبة الغذاء سويا ارجوك ابتسم كلما رأيتني، وبعد تناول وجبه الغذاء الشهية الطازجة مع الاولاد.

حان وقت القيلوله بالنسبه لي بينما أنت تدخل المطبخ لتغسل الأطباق وتكنس الأرض، وتضع الغسيل في الغسالة …عزيزي كادت مسؤولياتك ان تنتهي.. لم يبق .

سوا رحلة المذاكره مع الاولاد واياك من الاهمال او ان يحصل أحدهما علي درجات ضعيفة وعليك تحمل الكثير من التذمر منهم واياك من رفع أصواتكم فانا الان في وقت القيلولة ، علي ان اقوم من قيلولتي لاجد الكعك الساخن اللذيذ قد تم تجهيزه مع الشاي، سوف اقوم بتناوله سريعا علي ان تستكمل انت بقية الأعمال المنزلية من غسيل ونشر وكي الملابس ولكن اثناء الكي لا تنسي كسره البنطلون وياقه قميصي الابيض ارجوك لا تحرقها بانشغالك بأمور أخرى.

وعند المساء حان دوري للذهاب الي المشاوير الغامضه التي اقوم بها دائما تحت ستار ذهابي الي القهوة كي اتقابل مع صديقاتي ونجلس لنلعب سويا الشطرنج ونقوم باللهو والضحك حتي منتصف الليل .

اما انت بعد انتهائك من الأعمال المنزلية والمذاكرة للاطفال حان الان دورك للذهاب بهم الي النادي لممارسة التمارين الرياضية اريد ان يكون اولادي ابطال رياضية .

عزيزي عند رجوعي البيت لاتنسي ان ينام الصغار مبكرا حتى لا يقوموا بازعاجي ليلا بكثرة طلباتهم ارجوك لا تنسى ان تحلق ذقنك مع ابتسامة مشرقة كلما رأيتني … يا لها من مغامرة هنيه .. ما رأيك عزيزي هل أعجبتك المغامره؟