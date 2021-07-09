برلماني: إعلان رفع الحظر عن رحلات الطيران الروسية ورقة رابحة لمصر

قال النائب بهاء الدين أبو الحمد عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن إعلان روسيا بشأن رفع الحظر عن رحلات الطيران "العارض" من وإلى مصر يساهم فى زيادة اقبال السائحين الى مصر بشكل كبير.

واضاف “أبو الحمد” لـ"صدى البلد"، أنه يجب على الحكومة ان تقوم بعمل عروض تشجعية وجاذبة للسائحين مثل تخفيض أسعار الإقامة بالفنادق وغيرها التى تساهم بشكل كبير فى سير عجلة الاقتصاد وجذب شريحة ضخمة من السائحين الى مصر فى جميع انحاء الجمهورية.

من جانبها طالبت رقية الهلالى عضو مجلس النواب، باستغلال إعلان روسيا بشأن رفع الحظر عن رحلات الطيران "العارض" من وإلى مصر بالترويج للسياحة المصرية لجذب شريحة كبيرة من السائحين الى مصر.

خطة تسويقية لجذب السيائحين الى مصر

وأكدت “الهلالى”، على ضرورة أن تقوم وزارة السياحة بتكثيف الجهود لوضع خطة تسويقية تستهدف جذب شريحة أكبر من السائحين إلى مصر واستغلال العوامل السياحية الموجودة المتميزة في مصر لذلك، لافتا الى أن هناك دولا لا تمتلك ربع إمكانيات مصر ولكن تحقق أرباحا من قطاع السياحة يعادل ضعف عائد السياحة في مصر سنويًا.

واشارت عضو مجلس النواب، الى أن الدولة المصرية تشهد استقرار أمني وخطة واضحة لدفع عجلة التنمية والإصلاح الاقتصادي ولابد من العمل الجاد للنهوض بقطاع السياحة من جديد.

وفي سياق متصل أعلنت روسيا، اليوم الخميس، رفع الحظر عن رحلات الطيران "العارض" من وإلى مصر.

وحسب "روسيا اليوم"، رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا، اليوم الخميس، الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر.

وكانت وكالة إنترفاكس الروسية، نقلت في يونيو الماضي، عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن روسيا قد تستأنف رحلات الطيران العارض إلى المنتجعات المصرية خلال صيف العام الحالي.

وأكدت روسيا في وقت سابق، أنها ستزيد عدد الرحلات الجوية مع مصر وعدد من الدول الأخرى.